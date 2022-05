Beautiful anticipazioni: Thomas fa la sua mossa con Ridge e Hope, Brooke spinge Liam

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, dobbiamo aspettarci un riavvicinamento tra Thomas e Hope, adesso che la figlia di Brooke sembra essere pronta al divorzio? E la Logan che cosa farà, accetterà di dare una seconda possibilità al figlio di Ridge, anche su richiesta dello stilista che vorrebbe mettere fine a questa faida familiare? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 1 giugno 2022. Inizia un nuovo mese in compagnia della soap di Canale 5. Beautiful tra l’altro ci aspetta regolarmente in onda anche il 2 giugno, giorno di festa per l’Italia!

A dispetto di quello che ha promesso a Ridge, a quanto pare la donna non ha nessuna intenzione di cambiare idea e resta della sua convinzione…Brooke (Katherine Kelly Lang) esorta Liam (Scott Clifton) a riconquistare Hope (Annika Noelle) al più presto: la Logan è certa che Thomas (Matthew Atkinson) ne sia ancora ossessionato e che approfitterà della vicinanza a Hope per averla!

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di domani di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 giugno 2022

Thomas ha ascoltato per sbaglio la conversazione tra suo padre e Brooke e ha deciso di fare la sua mossa: il giovane ammette a Ridge (Thorsten Kaye) di ritenere che Brooke, consapevolmente o meno, continui a cercare di frapporsi tra il marito e i figli che ha avuto con Taylor. Lo ha sempre fatto fin da quando erano piccoli e continua a farlo ora, mettendolo nella posizione di scegliere l’una o l’altra parte. Il ragazzo questa volta ha giocato una nuova pedina e cerca di fare lo stesso con Hope. Le spiega che sa quello che prova Brooke, che sa quello che si aspetta da lei. Thomas le dice che a lui non importa quello che Hope deciderà per il suo futuro, che vuole solo vederla felice. E se lei è felice anche con Liam, farà il tifo per questo matrimonio. Hope, ancora una volta, sembra colpita dalle parole di Thomas. Deciderà di affidarsi a lui?

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful: vi ricordiamo che si va in onda anche il 2 giugno, come sempre alle 13,40 su Canale 5.