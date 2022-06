Una vita anticipazioni: Luzdivina e Sara sono la stessa persona? Marcelo sospetta dopo le parole di Aurelio

Pronti per la puntata di domenica di Una vita? Anche questa settimana, la soap di Canale 5 ci aspetta alle 14,20, dopo Beautiful. Che cosa succederà quindi nella puntata del 12 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1412 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni, ci rivelano ogni dettaglio. Facciamo il punto della situazione: Rosina ha finalmente raccontato tutto a sua sorella e con sua grande sorpresa ha scoperto che anche lei è nella stessa situazione, sono entrambe povere…Liberto prende in mano le redini della situazione e, curiosamente, malgrado le ristrettezze economiche, decide di assecondare i desideri di Azucena e iscriverla a un’accademia di danza. Genoveva incontra Valeria per strada e la invita a cena con David. Valeria, però, temporeggia. Informato da David, Aurelio cerca in ogni modo di dissuadere Genoveva, sempre più sospettosa, dall’invitare a cena i vicini. La Salmeron ha capito che suo marito le sta nascondendo qualcosa e vuole scoprire cosa…

Una vita anticipazioni: la trama del 12 giugno 2022

Visto che le lezioni di pianoforte sono un disastro, Valeria prova a cambiare strategia, iniziando con il canto. Ma Alodia non è portata e servirebbe davvero un miracolo… Aurelio fa notare a Marcelo che Luzdivina somiglia molto a Sara, la nipote defunta del maggiordomo. Marcelo asserisce di non averlo notato, ma è senz’altro molto turbato. Fatima è sparita e Felipe sostiene che prima di andarsene lo ha derubato; Casilda scopre che sono spariti alcuni oggetti anche dalla soffitta. Lolita va a casa dell’avvocato, chiamata da Jacinto, per capire che cosa sta succedendo. Nel frattempo Genoveva, non potendo parlare direttamente con Valeria e David, decide di invitare Rosina e sua sorella per una merenda nel tentativo di scoprire qualcosa in più. Lolita non ha dubbi: Felipe ha bisogno dell’aiuto di un professionista.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda il 12 giugno 2022 su Canale 5. Vi ricordiamo che alla domenica si va in onda dalle 14,20 circa alle 15 e poi seguono le repliche di Luce dei tuoi occhi e Grand Hotel.