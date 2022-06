Una vita anticipazioni: 5 anni dopo scopriremo la verità su Natalia?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 26 giugno 2022? Genoveva scoprirà quello che nasconde suo marito? La donna non sa che in realtà anche Valeria sta indagando: ha scoperto che nel passato di Aurelio ci sono diversi scheletri nell’armadio e che forse, se dovesse trovare qualcosa, potrebbe anche capire dove è suo marito…Nel frattempo, Felipe sembra stare un po’ meglio, anche grazie a Dori. Questo improvviso cambiamento stupisce anche Lolita, che rivede l’avvocato per la prima volta fuori di casa dopo moltissimo tempo. Lolita però non riesce a fidarsi fino in fondo della nuova infermiera…C’è anche un’altra persona ad avere dubbi ed è Ignacio…E adesso vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, in onda alle 14,30 su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1423 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 giugno 2022

Hortensia teme che tra la figlia Azucena e il ragazzo possa nascere più di una semplice amicizia. Luis Manas si presenta alla pensione, al ristorante e alla bottega di Lolita e a tutti fa una ricca offerta per l’acquisto delle rispettive attività. Aurelio riceve la telefonata di un cappellano carcerario che sostiene di avere delle informazioni sugli ultimi giorni di Natalia.

Davanti all’ennesima prova dell’incompetenza di Adoracion, Ignacio chiede di vedere il suo diploma di infermiera e nota che non è debitamente timbrato, perciò esige una verifica delle sue referenze…Nelle prossime puntate di Una vita inizierà quindi la ricerca di Aurelio sulla verità che riguarda la morte di Natalia. Non immagina a quanto pare che ci sia lo zampino di Genoveva e forse, se dovesse scoprirlo, tutto potrebbe cambiare…Non ci resta che ricordarvi che Una vita ci aspetta domani, dalle 14,30 alle 15 su Canale 5.