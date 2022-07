Una vita anticipazioni: Alodia scopre l’amante di Ignacio? Servante e Jacinto non ci cascano

Curiosi di sapere se Alodia alla fine si renderà conto che suo marito la tradisce da tempo e ha una amante? Curiosi di sapere se tra Felipe e Dori potrebbe nascere qualcosa? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 11 luglio 2022. Che cosa accadrà ad Acacias 38? Iniziamo col dirvi che domani, su Canale 5, come sempre alle 14,10 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1430 di Acacias 38. Avrete visto che tra Aurelio e Genoveva, è tornata la pace, ma quanto durerà questa situazione di quiete? Scopriamolo con le ultimissime da Acacias 38, ecco per voi news e anticipazioni dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 luglio 2022

Il trasloco di Ignacio e Alodia viene rimandato perché la donna è scontenta del lavoro dell’imbianchino e vuole far ridipingere casa da capo; intanto Ignacio chiede aiuto a Jacinto per tenere alla larga la propria amante, raccontandogli la panzana che una paziente insoddisfatta vuole importunare Alodia. Ma il portinaio e Servante mangiano la foglia e intuiscono che il dottore è impelagato in una tresca amorosa. Era difficile credere alle parole di Ignacio, è infatti parecchio evidente che stia facendo di tutto per nascondere questa tresca amorosa. Ma Alodia al momento sembra non accorgersi di nulla. E se a capire quello che sta succedendo fossero i suoi zii? Nel frattempo ad Acacias 38 succede anche altro, ad esempio Lolita continua a essere molto preoccupata per suo suocere, dopo i recenti accadimenti…Ramon ha parlato solo con Liberto e con Josè Miguel dell’articolo mentre alla donna non ha detto nulla.

Le prossime puntate, come sempre, regaleranno al pubblico di Canale 5 nuovi colpi di scena. Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per sapere sempre in anticipo tutto quello che succederà nelle nuove puntate di Una vita.