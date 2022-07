Beautiful anticipazioni: i sospetti di Wyatt mettono in pericolo Liam?

Che cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda domani 20 luglio 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano la trama della nuova puntata della soap di Canale 5. Liam e Hope come avrete visto, finalmente si sono concessi del tempo per loro e hanno ritrovato quella intimità che hanno perso da tempo. Per Liam non è facile: sta ancora mentendo a sua moglie, ha ancora un peso sulla coscienza del quale di certo non si potrà liberare…Ma ci sta provando. E’ chiaro però che se Hope dovesse scoprire la verità su Vinny, potrebbe davvero arrabbiarsi moltissimo, per l’ennesima volta. E Liam, le bugie, non le sa dire benissimo. Non a caso, come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful, anche Wyatt ha capito che Liam e suo padre stanno nascondendo qualcosa e ha deciso di parlare direttamente con Bill, di quelli che sono i suoi sospetti. Nel frattempo Hope e Liam si concedono una notte di romantica passione…Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 luglio 2022

Mentre Zoe e Carter sembrano essere più vicini, anche Quinn è pronta a voltare pagina con Eric, senza confessargli chiaramente nulla di tutto quello che ha fatto…Wyatt Spencer (Darin Brooks) continua a cercare risposte da un evasivo Bill (Don Diamont): il ragazzo è certo che il padre non gli stia dicendo tutto. La serata porta Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) a fare l’amore per la prima volta dalla notte del ragazzo con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). I due sembrano essere finalmente, di nuovo vicini…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beutiful che ci aspetta come sempre domani, alle 13,40 su Canale 5.