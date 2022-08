Beautiful anticipazioni: Justin sequestra Thomas, cosa ne farà del video?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 18 agosto 2022: Justin ha sequestrato Thomas...

Clamorosi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful. Sicuramente in queste ore vi sarete tutti commossi vedendo le immagini di un Thomas in lacrime mentre segue con attenzione il video registrato da Vinny. Un video delirante nel quale il giovane parla del suo suicidio spiegando che era il solo modo per rimettere tutte le cose al loro posto e far si che Thomas potesse stare di nuovo con Hope…Ma il giovane stilista, non vuole sbagliare di nuovo e per questo ha deciso di consegnare a Justin il video in cui Vinny spiega che si sarebbe suicidato e che quindi, scagiona Liam da ogni accusa ma succede quello che mai avremmo immaginato. Le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani, 18 agosto 2022, ci rivelano come andrà a finire una storia che ha lasciato davvero tutti senza parole, perchè Justin dopo aver visto il video e le prove che scagionano sia Bill che Liam, i suoi assistiti, ha deciso di non fare nulla? O meglio, qualcosa ha fatto visto che Thomas si è beccato un pugno…

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 agosto 2022

Hope e Steffy sono in ansia per il fatto che Liam dovrà affrontare un processo nel quale non potrà dimostrare di non aver investito volontariamente Vinny. Katie è preoccupata per come Will potrà gestire una condanna del padre ad anni di carcere. Bill è fiducioso di riuscire a cavarsela, anche grazie a Justin. Intanto, però, a lui e a Liam è stata negata la libertà su cauzione, in quanto ritenuti a rischio di fuga a causa delle loro disponibilità economiche. Nessuno al momento immagina che Justin ha in mano un video che potrebbe scagionare i due Spencer e nessuno immagina che Thomas stia rischiando…Ma per quale motivo Justin sta facendo tutto questo? Vuole impossessarsi della Spencer Publications? Non sembrerebbero esserci altri motivi se non economici…E a quanto pare, l’avvocato, sta per fare una mossa che potrebbe cambiare tutto ma proprio tutto…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful da non perdere. Ore 13,40 come sempre, su Canale 5.