Il Paradiso delle signore riparte oggi su Rai 1: le anticipazioni

Oggi in onda su Rai 1 la prima puntata de Il Paradiso delle signore: ecco che cosa ci aspetta

Riaprono le porte dei grandi magazzini, riaprono le porte del Paradiso delle signore. Siete pronti e siete pronte per rivedere le puntate inedite della soap più amata di Rai 1? Dopo una settimana di repliche, dal 12 settembre 2022 si torna a fare sul serio con le puntate inedite del Paradiso delle signore che, come ormai saprete, torna nella sua classica collocazione delle 16. Notizia che ha fatto infuriare, e non poco, tutte le signore appassionate che stavano seguendo questa estate Sei sorelle. La Rai infatti ha deciso di sospendere la soap spagnola, cosa che era anche prevedibile visto che Il Paradiso delle signore porta a casa il doppio degli ascolti giornalmente. Il pubblico di Rai 1 si aspettava però un trattamento diverso per Sei sorelle che dovrebbe tornare in onda da questo giovedì su Rai Premium in prima serata ma il vero problema è che ripartirà dall’inizio!

Torniamo però al Paradiso delle signore che oggi torna in onda con le nuove storie e le nuove vicende di tutti i protagonisti della soap italiana più amata! Che cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove puntate? Iniziamo con la trama di oggi, 12 settembre 2022.

Il Paradiso delle signore torna su Rai 1: le anticipazioni della prima puntata

Ci saranno tante novità in questa nuova stagione della soap di Rai 1, tante storie e anche l’arrivo di nuove Veneri. Elvira (Clara Danese) e Clara (Elvira Camarrone) sono le due nuove arrivate al grande magazzino milanese; Irene (Francesca Del Fa) invece ha preso il posto di capocommessa dopo l’arresto di Gloria Moreau (Lara Komar). Anche Paola (Elisa Cheli) fa ritorno al Paradiso dopo il congedo per maternità mentre Stefania (Grace Ambrose) ha da poco pubblicato il suo primo libro in cui racconta la storia con la madre.

E poi che cosa vedremo in questa prima puntata del Paradiso delle signore che ci aspetta dopo Oggi è un altro giorno? Gemma (Gaia Bavaro), che era stata mandata in convento per punizione dalla madre Veronica (Valentina Bartolo) sembra non aver ancora trovato il modo di tornare a casa; la madre infatti non ha nessuna intenzione di farla rientrare a Milano. Adelaide (Vanessa Gravina) invece ha acquisito le quote del Paradiso e ora farà di tutto per ostacolare Flora (Lucrezia Massari), la donna che le ha rubato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Questa situazione tuttavia crea scompiglio all’interno del grande magazzino tanto da far scaturire in Agnese (Antonella Attili) il desiderio di licenziarsi. Vittorio (Alessandro Tersigni) conosce Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) in aeroporto a New York…Tutto questo e molto altro nel primo imperdibile appuntamento con Il Paradiso oggi alle 15,55 circa su Rai 1.