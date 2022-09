Una vita anticipazioni: Aurelio ricatta Gaztelu, Dori deve prendere una decisione

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani sabato 24 settembre 2022

Aurelio sembra proprio aver ottenuto quello che voleva: dividere gli abitanti di Acacias 38 e fare in modo che non ci siano de disordini. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Vi ricordiamo che la soap spagnola al sabato ci aspetta con una puntata lunga ( in onda un episodio e mezzo) che anticipa Verissimo. E con le nostre anticipazioni vi raccontiamo proprio quello che vedremo nella puntata di Una vita di domani, 24 settembre 2022. Durante la riunione al ristorante, facendo buon viso a cattivo gioco, Aurelio riesce a provocare una discussione tra i presenti. In quartiere comincia a serpeggiare l’idea che dietro la morte di Fausto ci siano Ramon e Fidel, tanto da portare Lolita a dubitare del suocero e i Quesada a indagare sul conto di Ramon.

Domani andrà in onda l’intero episodio 1456 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1457 della soap spagnola che ci aspetta subito dopo Beautiful e prima di Verissimo.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 settembre 2022

Mentre Marina cerca di dissuadere Dori dal comunicare al suo relatore di tesi la ricaduta avuta da Felipe, quest’ultimo le sorprende in salotto.

In seguito alla riunione, il ristorante viene attaccato da dei malviventi e, intuendo che si tratta di una mossa di Aurelio, David propone di organizzare una nuova manifestazione. Questa volta, però, Quesada risponde con la violenza.

Dori sembra voler confessare qualcosa a Felipe, ma poi dice che si sente a disagio a causa delle malelingue. L’avvocato convoca gli amici e ufficializza la loro relazione, ma l’infermiera sembra comunque sulle spine. Angel si presenta da Azucena per riconquistarla ma, quando lei lo respinge, la insulta pesantemente. Anche Guillermo va dalla ragazza per spiegarle che il bacio con Claudia era un imbroglio, ma lei lo manda via in malo modo.

Tramite delle foto, Aurelio ricatta Gaztelu per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda al sabato. Vi ricordiamo che invece domenica, ci saranno solo Amici e Verissimo su Canale 5.