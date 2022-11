Beautiful anticipazioni: Steffy umilia Finn ma potrebbe pentirsene amaramente

Ecco tutte le anticipazioni di Beautiful: sta per accadere qualcosa di clamoroso ma Steffy e Finn ancora non se lo aspettano

Finn ormai non sa più come chiedere scusa a Steffy. E’ chiaro, si rende conto di aver sbagliato, sa che sua moglie aveva ragione ma adesso non ha più molto da fare, l’errore è stato commesso e può cercare solo di rimediare. La domanda quindi adesso è: Steffy lo perdonerà per quello che ha fatto con Sheila? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 novembre 2022. La soap americana su Canale 5 non si è fermata neppure nel giorno di Ognissanti e ha fatto compagnia al pubblico. E allora adesso non ci resta che capire quello che vedremo nelle prossime puntate. Steffy teme che Sheila possa fare del male a suo figlio. la donna non sbaglia e fa bene a essere preoccupata perchè la Carter, sembra aver già pensato alla sua vendetta.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sorprende Finn (Tanner Novlan) quando annuncia di non voler consegnare in tribunale i documenti che legalizzerebbero il loro matrimonio: non può al momento fidarsi di lui. Per Steffy, infatti, Finn ha incoraggiato Sheila a credere di avere una possibilità di insinuarsi nella loro vita. Finn è davvero deluso e amareggiato per quanto sta accadendo…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 novembre 2022

Quinn (Rena Sofer) conferma a Carter (Lawrence Saint-Victor) che le cose con Eric (John McCook) non sono tornate del tutto normali, ma non gli rivela l’impotenza del marito. Inoltre la designer chiarisce di non aver rivelato ad Eric quanto intercorso con Carter durante la loro separazione. Carter esprime a Quinn i propri sentimenti per lei. L’avvocato spera ancora che tra di loro possa esserci qualcosa e sembra che l’ultima parola spetti proprio alla Fuller, potrebbe decidere di lasciare Eric? Mentre Finn ripensa a quello che è successo, poco lontano dalla famiglia Forrester e da suo figlio, Sheila pensa a come vendicarsi per i torti subiti e possiamo dirvi che ha in mente un diabolico piano che sconvolgerà la vita di tante persone…

Appuntamento quindi a domani, come di consueto, con una nuova puntata di Beautiful.