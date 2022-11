Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter increduli, Eric vuole l’amore libero. E Sheila cova nell’ombra

Sarà un amore libero quello tra Eric e Quinn con il terzo incomodo? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 16 novembre 2022

Carter e Quinn continuano a essere sconvolti dalla proposta che Eric ha fatto loro e non sanno come reagire di fronte alla richiesta che il Forrester ha avanzato. Eppure Eric non sembra avere dubbi: quello che lui non può dare a sua moglie, Quinn può prenderlo altrove. Ma siamo davvero sicuri che questa idea di Eric funzionerà senza che nessuno si faccia male? Una proposta indecente, resta pur sempre una proposta indecente e Quinn lo sa bene. Come ci rivelano le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 16 novembre 2022, Quinn e Carter saranno travolti dalle emozioni. Sanno bene di aver sbagliato già in passato, quando entrambi, lasciandosi prendere dalla passione, hanno tradito Eric. E non vogliono che il Forrester possa soffrire di nuovo, non vogliono che tutto precipiti per l’ennesima volta. Sono però costretti a pensare alla proposta che Eric ha fatto perchè il Forrester, ha le idee chiare…Quinn e Carter, un po’ meno…

Ma vediamo adesso le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful per la puntata di domani, 16 novembre 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama del 16 novembre 2022

Liam (Scott Clifton), Finn (Tanner Novlan), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) parlano di Sheila (Kimberlin Brown) e della priorità di difendere la sicurezza dei loro bambini. Intanto Eric (John McCook) insiste con Quinn (Rena Sofer) affinché accetti di avere una sua vita sessuale, ora che lui è certo di non poterne più avere una. Non vuole sentire scuse, non vuole che il rapporto si possa incrinare perchè manca quell’aspetto e pensa che Carter sia la persona migliore per sperimentare questa situazione. Ma dimentica forse che la Fuller, prova anche dei sentimenti per Carter e passando del tempo con lui, potrebbe anche innamorarsene e capire che è l’uomo della sua vita. E’ un rischio questo, che Eric a quanto pare, si vuole prendere. Mentre nella famiglia Forrester si parla di Sheila e si medita sul da farsi, nell’ombra anche la Carter sta pensando alla sua vendetta…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5.