Beautiful anticipazioni: per Capodanno arriva un doppio triangolo d’amore

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 31 dicembre 2022: in arrivo non uno ma ben due triangoli amorosi a Los Angeles

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle puntate che salutano il pubblico di Canale 5 a fine 2022. Beautiful ci aspetta con l‘ultima puntata dell’anno domani, 31 dicembre 2022. La soap americana invece non andrà in onda il primo gennaio 2023. Si torna con la classica programmazione il 2 gennaio ( poi ci sarà di nuovo una pausa il sei gennaio nel giorno della Befana). Come avrete visto in questi episodi che salutano il 2022, alla fine Quinn ha preso la sua decisione: nonostante la proposta di Carter, che le ha chiesto di scappare via insieme, la Fuller ha scelto Eric. E’ innamorata di suo marito e non se la sente di andare oltre. Non vuole ferirlo, non vuole spezzare il suo cuore anche se non può fare a meno di ammettere che anche per Carter, prova qualcosa di molto molto importante….Ma vediamo adesso la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 dicembre 2022

Katie (Heather Tom) chiude le porte a Bill (Don Diamont). Donna (Jennifer Gareis), informata da Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sulla situazione di Eric, si chiede come poter liberare lo stilista da Quinn. Zende (Delon De Metz) garantisce a Paris Buckingham (Diamond White) di non avere alcun problema con la sua convivenza provvisoria con Thomas (Matthew Atkinson). I due quindi si prendono del tempo da passare insieme e alla fine, trascorrono una romantica notte…Ma perchè vi abbiamo parlato di triangolo amoroso? Anzi di doppio triangolo d’amore? Perchè nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che Donna, ancora innamorata di Eric, deciderà di farsi avanti mentre Thomas capirà di provare qualcosa per Paris e forse chissà metterà la giovane in difficoltà.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.