Beautiful anticipazioni: Finn e Hope in pericolo a causa di Deacon e Sheila ma non lo immaginano

Steffy e Liam si sono resi conto che Deacon e Sheila possono essere un pericolo per le loro famiglie: ecco le anticipazioni di Beautiful

Per Carter è arrivato il momento di voltare pagina. L’avvocato ha deciso di farlo iniziando a scusarsi per quello che è successo. Parte da Eric e Ridge, a loro porge le scuse per gli errori commessi e si ripromette di non deludere mai più la famiglia Forrester, se loro decideranno di dare una seconda possibilità. Carter, dopo il discorso fatto con Katie, sembra aver deciso davvero di dimenticare Quinn e andare avanti. Succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap americana in onda domani, 5 gennaio 2023. Stanno per succedere delle cose molto interessanti a Los Angeles, non vi perdete le nostre anticipazioni e le prossime puntate della soap americana che vi lasceranno a bocca aperta…Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 gennaio 2023

Katie Logan (Heather Tom) e Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) si ritrovano a condividere un pasto a Il Giardino e tra i due sembra essere scattata una nuova e reciproca simpatia. Sebbene non lo dica chiaramente, l’ammirazione di Thomas Forrester (Matthew Atkinson) per Paris Buckingham (Diamond White) potrebbe nascondere sentimenti diversi. Ed effettivamente anche Hope si è accorta di qualcosa e si chiede se a Zende vada bene il fatto che Paris viva sotto lo stesso tetto di Thomas…Steffy e Liam sono di nuovo insieme per stare con la loro bambina. Parlano di quello che sta succedendo e non si capacitano del fatto che Hope e Finn non si rendano conto della pericolosità di Deacon e di Sheila. I due infatti continuano a pensare che i rispettivi genitori possano redimersi ma non hanno idea di quanto siano pericolosi. Liam e Steffy ne sanno qualcosa e sperano che anche Hope e Finn lo abbiano finalmente capito. Possiamo però dirvi che questa storia complicata, porterà presto a dei clamorosi colpi di scena che lasceranno i telespettatori e le telespettatrici di Beautiful senza parole.