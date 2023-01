Beautiful anticipazioni: due di picche per Donna, la trappola di Sheila e Deacon al via

Eric è lusingato dai sentimenti che Donna prova per lui ma ama Quinn: ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 gennaio 2023

Che cosa accadrà nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda il 9 gennaio 2023? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Beautiful non andrà in onda domenica, dall’8 gennaio infatti tornano nella programmazione di Canale 5 sia Amici 22 che Verissimo. Per cui la soap americana ci aspetta il 9 gennaio e noi come sempre, vi raccontiamo tutto quello che sta per accadere. Negli ultimi episodi, Donna è tornata alla carica con Eric. La Logan ha confessato a Brooke di essere ancora innamorata del suo ex marito. E Brooke, che per nessun motivo tollera Quinn, ha suggerito a sua sorella di farsi avanti. Per questo Donna ha rivelato a Eric di essere ancora legata a lui e di provare dei forti sentimenti. Come reagirà il Forrester? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap. Vi ricordiamo che si va in onda con una nuova puntata di Beautiful il 9 gennaio 2023 alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama del 9 gennaio 2023

Il momento di vicinanza con Donna (Jennifer Gareis) ha regalato ad Eric (John McCook) la prima “scossa” dopo tanto tempo. Tuttavia lo stilista corre a casa per poter sfruttare il momento con Quinn (Rena Sofer), non rendendosi conto di ferire Donna. Eric non sembra avere intenzione di rinunciare al suo matrimonio …Quinn intanto si confida con Shauna (Denise Richards). La Fuller ha fatto una scelta è vero, ha deciso di stare con Eric ma non può negare di provare dei sentimenti per Carter, quello che c’è stato tra loro è stato decisamente amore… Sheila (Kimberlin Brown) e Deacon (Sean Kanan) cercano di convincere Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle) di essersi innamorati. Finn e Hope potrebbero farsi manipolare dai loro genitori? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta su Canale 5 il 9 gennaio.