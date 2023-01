Beautiful anticipazioni: Quinn scopre che Donna ha riacceso i bollenti spiriti di Eric. Caos in vista

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di lunedì: Quinn scopre che cosa è successo a Eric dopo l'incontro con Donna e non la prende benissimo...

Pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Beautiful di lunedì? La soap americana ci aspetta il 16 gennaio 2023 con una nuova puntata e come sempre, ecco le anticipazioni che ci rivelano che cosa sta per accadere. Avrete capito che Shauna e Deacon saranno protagonisti dei prossimi episodi di Beautiful in onda in Italia e oltre a loro, vedremo un altro triangolo d’amore, anzi due. Da un lato Eric che dovrà decidere se stare ancora con Quinn oppure iniziare un nuovo capitolo della sua vita con Donna. Dall’altro Paris, corteggiatissima e apparentemente innamorata di Zende che però non potrà fare a meno di notare che Thomas, è anche interessato a lei…Insomma come sempre ne vedremo delle belle. Ma iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di lunedì.

Beautiful anticipazioni: la trama del 16 gennaio 2023

Donna, su insistenza di Brooke e Katie, rivela alle sorelle che Eric si è fisicamente “acceso” in sua compagnia. Le altre Logan sono concordi: Eric non ha alcuna patologia, ma chiaramente è impotente con Quinn perché ormai non la desidera più nel profondo. Sarò davvero questo il motivo per il quale il Forrester senior non riesce a eccitarsi nel modo giusto?

Brooke fa visita ad Eric proprio per spingerlo a porre fine al matrimonio con Quinn, ma quest’ultima, non vista, assiste furente alla conversazione, apprendendo così quanto accaduto tra il marito e Donna. La convivenza tra Paris e Thomas prosegue bene, sebbene lui tenga nascosto alla ragazza e al cugino Zende il suo crescente interesse per la Buckingham. Zende però sembra essersi accorto che sta succedendo qualcosa e che Thomas è interessato a modo suo a Paris, come andrà a finire? Quinn non sembra aver preso molto bene le rivelazioni delle sorelle Logan. Non è possibile che la causa dell’impotenza di Eric sia lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di lunedì, appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.