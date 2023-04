Terra Amara: il matrimonio di Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli, la decisione di Zuleyha

Ecco quello che vedremo nelle puntate di Terra amara in onda da domani, 17 aprile 2023 su Canale 5

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che succederà nella settimana che parte da domani, 17 aprile 2023. Curiosi? Nelle prossime puntate di Terra amara, vedremo come il matrimonio di Hunkar e Ali sembra essere destinato al fallimento, visto che nessun membro della famiglia ha intenzione di partecipare, tranne Saniye. Questo matrimonio quindi si farà o non si farà? Possiamo dirvi che nelle prossime puntate di Terra amara, vedremo che quando arriverà lo sposo succederà ben altro…Infatti si presenta anche Zuleyha, che svela la verità sulle nozze di Hunkar con Demir, omettendo solo il fatto che Adnan è figlio di Yilmaz. Ma vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni che ci rivelano che cosa accadrà nelle puntate di Terra amara in onda a metà aprile. Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli si sposeranno? Zuleyha lo permetterà?

Terra amara anticipazioni: ecco cosa vedremo dal 17 aprile 2023

La tensione in casa Yaman continua a crescere, con Fekeli che promette una guerra contro gli Yaman e Hunkar che vuole riallacciare i rapporti con Demir. Nel frattempo, Gulten è decisa a sposare Rustem, ma Cetin, innamorato di lei, cerca di fermarla. Quando Rustem viene colpito da Cetin durante la cerimonia, la ragazza va a trovarlo in prigione e gli confessa il suo amore. Hatip, candidatosi alle elezioni per la presidenza della camera di commercio, vince contro Demir e Hunkar, ma la festa di anniversario dell’azienda Yaman si trasforma in un disastro a causa di Sermin, che accusa Demir di voler cancellare il ricordo di suo padre Serafettin, co-fondatore dell’azienda. La situazione si fa ancora più complicata quando Naciye rivela il tradimento di Hatip e Sermin davanti a tutti. Infine, Yilmaz parla a Fekeli di una possibilità lavorativa che potrebbe sconvolgere la vita della famiglia Yaman.

La moglie di Yilmaz è stufa di avere sempre a che fare con Zuleyha e vorrebbe che tutto cambiasse ma le cose sono sempre molto complicate. Hunkar manda Fadik a restituire a Mujgan la carrozzina ordinata da Yilmaz per suo figlio ma consegnata per errore a Zuleyha e sulla quale Adnan stava giocando. Mujgan, con rabbia, la riporta a Zuleyha suscitando stupore in Yilmaz per la reazione. Behice, presente all’accaduto, invita Yilmaz a considerare la difficile situazione in cui si trova Mujgan e cioè vivere la propria gravidanza a due passi dalla sua ex fidanzata…

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Terra amara in onda da domani, 17 aprile 2023 su Canale 5 come sempre alle 14:10.