Terra amara anticipazioni: Zuleyha sarà ammazzata? Qualcuno la vuole morta

Clamorose anticipazioni per le prossime puntate di Terra amara: qualcuno cercherà di uccidere Zuleyha, che cosa succederà? Ecco gli spoiler

Le prossime puntate italiane di Terra Amara saranno caratterizzate da un’alta tensione. In seguito ad un dialogo con la nipote Müjgan (Melike İpek Yalova), la malvagia “zia” Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) prenderà una decisione scioccante: uccidere la sfortunata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Questo folle piano diventerà il fulcro delle future trame della telenovela turca… Ogni giorni Terra amara viene vista da quasi 3 milioni di spettatori e nelle prossime puntate, visti i colpi di scena che stanno per arrivare, i numeri potrebbero essere ben più alti. Zuleyha infatti è una delle amatissime protagoniste di Terra amara e visto che qualcuno la vuole morta, si cercherà di capire che cosa hanno per noi in serbo le prossime puntate della soap turca. Se siete curiosi e vuole scoprire che cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra amara in onda in Italia, potrete continuare a leggere spoiler e anticipazioni altrimenti fermatevi e non procedete nella lettura!

Terra amara anticipazioni: chi vuole uccidere Zuleyha?

La narrazione inizierà con il ricovero di Zuleyha, la protagonista di Terra amara, in ospedale. La donna è stata trasportata d’urgenza dopo essere stata colta da malore in carcere, dove era stata rinchiusa per aver tentato di uccidere il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Ben presto, gli investigatori cominceranno a sospettare che la Altun sia stata avvelenata e le indagini si concentreranno su Demir. Hatip Tellidere (Mehmet Polat) insinuerà tra gli abitanti di Cukurova che solo Demir avrebbe potuto desiderare la morte della donna.

Yaman sarà interrogato dal Procuratore, ma le accuse non verranno formalizzate a causa del malore che colpirà anche le compagne di cella di Zuleyha. Dopo un’accurata indagine, si scoprirà che tutte le detenute si sono intossicate a causa di una pentola di rame, scagionando così Demir da ogni possibile accusa. Tuttavia, Behice non verrà a conoscenza di questo fatto per un po’ di tempo…

Terra amara anticipazioni: Behice ucciderà Zuleyha?

Prima di risolvere la situazione, Mujgan avrà l’opportunità di confidarsi con Behice e le confesserà di sentirsi colpevole per aver sperato nella morte di Züleyha e nell’arresto di Demir. La dottoressa suggerirà che questo sarebbe la soluzione ai suoi problemi con il marito Yılmaz Akkaya, poiché sarebbe costretto a concentrarsi su di lei e sul loro figlio Kerem Alì invece che continuare a pensare alla sua ex.

Mujgan arriverà a questa conclusione dopo aver visto Yilmaz al capezzale di Züleyha, che la farà sentire ancora più gelosa. Behice, follemente, deciderà di aiutare Mujgan a realizzare il suo desiderio e cercherà di uccidere Zuleyha…

In che modo la Hekimoğlu cercherà di uccidere Zuleyha? Behice si precipiterà in ospedale e, indossando una divisa da infermiera, si procurerà una siringa contenente un medicinale mortale. Dopo aver distratto le guardie della camera della Altun con un piccolo esplosivo nel corridoio, la Hekimoğlu riuscirà ad entrare nella stanza di Zuleyha. Tuttavia, la ragazza si sveglierà appena in tempo per impedirle di somministrarle l’iniezione.

Nonostante gli ostacoli e le menzogne dei piantoni, Jülide riuscirà a trovare le prove necessarie per dimostrare che Zuleyha non ha inventato nulla e che il tentato omicidio è stato effettivamente ordito da Behice. Grazie alla sua tenacia e alla sua determinazione, Jülide riuscirà a far giustizia e a far pagare ai responsabili delle loro azioni. Zuleyha avrà quindi giustizia per il tentato omicidio? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Terra amara in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.