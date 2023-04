Terra amara anticipazioni: presto un tentativo di suicidio, chi potrebbe morire?

Clamorose le anticipazioni di Terra amara: nelle prossime puntate della soap una delle protagoniste tenterà di togliersi la vita, chi sarà?

Oggi tornano le nostre anticipazioni di Terra amara, visto il grande affetto che il pubblico di Canale 5 sta dimostrando per la soap turca in onda tutti i giorni su Canale 5. A dire il vero questa settimana la soap si è presa una piccola pausa, Terra amara infatti non andrà in onda il 24 aprile e il 25 aprile 2023. Ma possiamo raccontarvi che cosa accadrà nelle prossime puntate in onda in Italia che saranno ovviamente ricche di colpi di scena. Müjgan Hekimoğlu (interpretata da Melike İpek Yalova) sta per affrontare un vero e proprio calvario nella serie televisiva Terra Amara. La donna, già provata da una vita difficile, vedrà la sua esistenza sgretolarsi quando suo marito Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) deciderà di porre fine al loro matrimonio. Sarà lei la persona che tenterà di togliersi la vita? Nelle prossime puntate di Terra amara assisteremo infatti a un tentativo di suicidio, se siete curiosi di scoprire che cosa accadrà, continuate a leggere le anticipazioni, altrimenti interrompete la lettura.

Terra amara anticipazioni: chi tenta il suicidio?

Nonostante la recente nascita del loro figlio Kerem Alì, Yılmaz si lascerà trascinare dalle conseguenze di un video compromettente che riguarda lui e la sua amante Züleyha Altun (interpretata da Hilal Altınbilek), inviato da Müjgan a Demir Yaman (Murat Ünalmış), il marito di Züleyha. La reazione di Yaman sarà violenta: senza alcuna pietà, caccia via la moglie di casa e le impedisce di vedere i figli Adnan e Leyla. La vicenda scatenerà una serie di reazioni a catena che rischiano di mettere a rischio l’equilibrio già precario della vita di Müjgan. Yilmaz ovviamente non può sopportare di esser stato tradito da sua moglie, che ha mandato il video al suo acerrimo nemico e non ha intenzione di andare oltre. Il matrimonio era continuato per via della gravidanza, ma adesso non c’è nessun motivo per andare avanti.

La donna, disperata per la fine del suo matrimonio e per la perdita del figlio, si sentirà senza più alcuna ragione per vivere e tenterà di farla finita. Fortunatamente, qualcuno arriverà in suo soccorso proprio in tempo per salvarla. E le cose poi cambieranno improvvisamente perchè Züleyha finirà in carcere e Müjgan non avrà più tra i piedi la sua rivale. Come andrà a finire? Di certo ne vedremo delle belle.

La trama della serie televisiva Terra Amara si fa sempre più intricata, tra amori complicati, tradimenti e segreti inconfessabili. Una storia avvincente che sta tenendo incollati al teleschermo milioni di spettatori in tutto il mondo. E in Italia quasi 3 milioni in ogni puntata, per un pomeriggio da record su Canale 5.