Terra amara anticipazioni: Demir in coma, si riprenderà? Il gesto contro Zuleyha

Demir è in coma, che ne sarà di lui? Ecco tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Terra amara: le anticipazioni della soap turca amatissima in Italia

E’ arrivato il momento di raccontarvi qualcosa che accadrà nelle prossime puntate di Terra amara, pronti per le anticipazioni? La soap turca “Terra Amara” continua a tenere incollati al teleschermo quasi 3 milioni di spettatori italiani su Canale 5, con la trama sempre più avvincente e piena di colpi di scena. Le prossime puntate vedranno Demir, interpretato da Uğur Güneş, caccerare di casa Züleyha e impedirle di vedere i figli Adnan e Leyla…Quello che Demir non si aspettava è la reazione di una madre, che lontana dai suoi figli, è davvero disposta a tutto, persino a impugnare una pistola contro il padre di suo figlio. Pronti quindi per le anticipazioni shock che ci rivelano cosa vedremo prima dell’estate su Canale 5? Ecco allora ultime news e anticipazioni di Terra amara per voi.

Terra amara anticipazioni: Demir muore dopo il coma?

Nonostante Züleyha, interpretata da Hilal Altınbilek, cerchi di avvicinarsi ai bambini, ogni sua mossa risulterà vana, spingendola a perdere il lume della ragione e a rubare una pistola ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Con questa pistola, la Altun sparerà diversi colpi nel petto di Demir, interpretato da Uğur Güneş, che verrà operato d’urgenza dal dottor Sabahattin Arcan, interpretato da Turgay Aydın. Nonostante la bravura del primario, le sue condizioni di salute saranno ancora disperate. La donna ha ucciso Demir oppure ci sono speranze per suo marito?

Dopo qualche giorno di calvario, Demir si sveglierà e uscirà dal coma; l’uomo, sconvolto per quello che sua moglie ha fatto, continuerà a non volerne sapere di Züleyha, che considererà una traditrice nonostante gli inviti della madre Hünkar a vedere la faccenda da un’altra prospettiva. La matriarca suggerirà infatti al figlio di testimoniare in favore della Altun per evitare che le malelingue possano continuare a spettegolare sul conto della loro famiglia. Tuttavia, Demir non vorrà prendere minimamente in considerazione questa idea, tanto da arrivare addirittura a buttare la sua fede nuziale in un lago quando assisterà per caso ad un incontro in carcere tra Zuleyha e Yilmaz. Demir non ha dubbi: sua moglie deve pagare per tutto quello che ha fatto e non gli interessa di quello che si dirà sul conto della sua famiglia. A questo punto quindi la domanda sorge spontanea, Zuleyha finirà in carcere?

Terra amara anticipazioni prossime puntate: Demir manda in carcere sua moglie?

La situazione legale per Züleyha apparirà sempre più difficile, con un Demir sempre più disposto a farle la guerra. Tuttavia, non mancheranno nuovi intrecci e colpi di scena che terranno gli spettatori incollati al teleschermo. Non resta che aspettare le prossime puntate di “Terra Amara” per scoprire come andrà a finire la storia di Züleyha e Demir. Sia l’avvocato assunto da Yilmaz, sia quello assunto da Hunkar vedranno solo una possibile soluzione per evitare che Zuleyha passi diversi anni in carcere per omicidio. Ma per avere la possibilità di uno sconto di pena, è necessaria la testimonianza di Demir. Zuleyha avrà l’appoggio di suo marito oppure no? Non ci resta che attendere le puntate di Terra amara in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni con le ultime news.