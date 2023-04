Terra amara anticipazioni: l’incendio e il destino di Kerem Ali

Cosa succederà nelle puntate di Terra amara in onda a maggio su Canale 5? Il figlio di Yilmaz sopravviverà? Le anticipazioni

Non potevano mancare le nostre anticipazioni settimanali di Terra amara. Prima di raccontarvi quello che accadrà nelle prossime settimane, vi ricordiamo che Terra amara si fermerà anche il primo maggio e quindi ci sarà un giorno in meno di programmazione per l’amatissima soap turca di Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi di Canale 5, l’attenzione del pubblico è andata tutta all’ospedale nel quale le due protagoniste di Terra amara hanno partorito anche se in condizioni molto diverse. Infatti per Zuleyha, il parto è andato nel migliore dei modi mentre Mujgan ha dato alla luce un bambino prematuro che rischia la vita. Che cosa succederà al piccolo, ce la farà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: cosa vedremo dal 30 aprile al 6 maggio 2023

La soap opera di successo “Terra Amara”, in onda su Canale 5 dal 30 aprile al 6 maggio 2023, promette di tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

In queste puntate, Yilmaz, il padre di Kerem Ali, è sempre più preoccupato per la vita del figlio, dal momento che Mujgan non lo lascia avvicinare né tenerlo in braccio. Nel frattempo, la famiglia Yaman celebra il Mawlid e Sermin, non invitata, si presenta alla festa. Durante i festeggiamenti, scoppia un incendio nel fienile e Sermin, che ha visto il piccolo Adnan entrare lì dentro da solo poco prima, decide di tentare di salvarlo.

Zuleyha, nel frattempo, cerca disperatamente suo figlio e scopre che è in pericolo tra le fiamme. Tuttavia, Demir e gli altri non le permettono di avvicinarsi, poiché è troppo pericoloso. Quando Sermin esce con il bambino in braccio, diventa un’eroina agli occhi di tutti, ma i dubbi sul suo operato sono tanti: ha davvero salvato Adnan oppure ha appiccato lei l’incendio?

Inoltre, Mujgan e Yilmaz hanno un duro scontro, poiché lei cerca qualunque pretesto per discutere e non lo lascia avvicinare al figlio. La situazione si fa ancora più complicata quando Mujgan deve firmare dei documenti e non vuole lasciare Kerem Ali da solo con Yilmaz. Tuttavia, quando torna a casa, trova Yilmaz che si sta occupando del bambino in compagnia di Zuleyha…

Inoltre, Gaffur confessa di avere un debito con Hatip e rivela a Hunkar che quest’ultimo gli ha prestato i soldi per pagare il debito di gioco. Hunkar decide di pagare il debito di Gaffur, ignorando che il debito era di 100.000 lire anziché 10.000. Nel frattempo, Berika annuncia di voler lasciare la guida dell’associazione e Fusun orienta l’attenzione delle altre donne verso Behice come nuova presidente.

Le tensioni aumentano anche tra Zuleyha e Demir, poiché lei lo accusa di avere una preferenza per Leyla. Nel frattempo, Azize scambia Apti per il fidanzato di Fadik in un momento di confusione. La soap opera “Terra Amara” promette ancora molti colpi di scena e una trama sempre più avvincente per i suoi fedeli telespettatori. Per cui continuate a leggere le nostre anticipazioni. Vi ricordiamo tra l’altro, che il 6 maggio la soap andrà in onda con un episodio breve dalle 15.45. Infatti prima anche Canale 5 seguirà l’incoronazione di re Carlo III in diretta da Londra.