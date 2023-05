Terra amara anticipazioni: l’ira di Demir e il tradimento di Mujan. Per Zuleyha si mette male

Ecco le anticipazioni per le prossime puntate di Terra amara: l'alleanza Demir Mujian avrà delle conseguenze terribili per Zuleyha

La prossima settimana su Canale 5 andranno in onda le nuove puntate della celebre soap “Terra amara”. In particolare, ci saranno alcune anticipazioni riguardanti il destino dei protagonisti della storia, che sembra prendere una piega sempre più drammatica. Dopo che Yilmaz ha chiesto a Zuleyha di far allattare suo figlio, Demir e la moglie di Yilmaz decidono di allearsi contro di lei e vendicarsi della coppia. Ma come faranno e che cosa faranno? Yilmaz ancora una volta sembra aver peccato di ingenuità ma non si aspettava di certo che sua moglie, tradisse ancora una volta, la sua fiducia. Va detto che il primo ad aver commesso un errore imperdonabile è stato proprio lui, perchè se è vero che il piccolo Kerem stava male e aveva bisogno del latte della sua mamma, è altrettanto vero che Yilmaz non avrebbe dovuto permettere alla donna che ama, Zuleyha, di allattarlo. Poteva ben immaginare quelle che sarebbero state le conseguenze del suo gesto…E nelle prossime puntate di Terra amara che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: la trama delle prossime puntate

A seguito della chiacchierata con Mujgan, Demir va su tutte le furie e ovviamente è incavolato con Zuleyha, non solo perché voleva allattare Kerem Ali, ma anche perché la dottoressa gli ha specificamente chiesto di controllare la moglie, che, secondo Mujgan, non saprebbe stare lontana da Yilmaz.

La situazione diventa sempre più tesa, tanto che Behice rimprovera Mujgan per aver provocato un risentimento a Demir che potrebbe portare di nuovo la violenza nei rapporti tra famiglie. Si cercava la pace e invece sta per scoppiare una possibile faida, l’ennesima.

Intanto, Saniye e Gaffur si prendono cura della piccola Uzum, che è stata affidata a loro dalla madre ricoverata in ospedale. Tuttavia, ogni loro sforzo per farla mangiare è vano e quindi decidono di portarla a trovare la madre.

Infine, Demir decide di seguire il consiglio della madre Hunkar e intesta la maggior parte delle sue ricchezze a Leyla, per paura che un giorno Zuleyha possa rivelare a Yilmaz che Adnan in realtà è suo figlio. Questa decisione ha ripercussioni anche sulla relazione tra Demir e Hunkar, che sembra destinata a cambiare per sempre. E’ sempre più evidente quindi che Demir non riconosca Adnan come suo figlio, e che abbia una preferenza per la piccolina, come sua moglie gli aveva fatto notare. Il problema è che il bambino, pensa che Demir sia suo padre e vorrebbe ricevere affetto e attenzioni. Questa è solo la prima parte della vendetta che Demir metterà in atto contro sua moglie perchè molto presto, succederà anche altro.

In generale, le nuove puntate di “Terra amara” promettono di essere ancora più emozionanti e piene di colpi di scena rispetto alle precedenti. Gli spettatori saranno impegnati a seguire le vicissitudini dei personaggi, cercando di capire come si evolveranno le loro storie e quali nuovi intrecci emergeranno nel corso della trama. Continuate a seguirci per avere tutte le ultime news sulla soap turca che ogni giorno viene vista in Italia da una media di 3 milioni di spettatori.