Terra amara si accorcia sabato: Zuleyha e Yilmaz l’hanno fatta grossa. Demir furente

Demir non perdona e questa volta Yilmaz e Zuleyha hanno davvero esagerato: ecco le anticipazioni di Terra amara, cosa vedremo dopo la puntata breve di sabato

La soap turca Terra Amara sta per tornare su Canale 5 con nuove puntate, che promettono di essere ancora più intense e appassionanti. Dal 7 al 13 maggio, gli spettatori potranno seguire le vicende dei protagonisti, tra vendette, segreti e intrighi. Prima di passare alle anticipazioni, vi ricordiamo che questo sabato, il 6 maggio 2023, Terra amara andrà si in onda ma con un formato ridotto. Come molti di voi sapranno infatti, il 6 maggio è il grande giorno dell’incoronazione del principe Carlo III e Canale 5 seguirà in diretta la cerimonia con una lunga puntata speciale di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin, in collaborazione con il Tg5, andrà in onda fino alle 15.45 per questo motivo, Terra amara ci sarà ma solo con mezzo episodio. Un episodio in cui vedremo come Demir reagirà alle rivelazioni di Mujgan, questa volta infatti sembra proprio che Yilmaz e Zuleyha l’abbiano fatta grossa provocando una reazione di non poco conto da parte del marito della donna. Dal canto suo invece, Behice rimprovera Mujgan, accusandola di aver provocato un risentimento a Demir che potrebbe portare di nuovo la violenza nei rapporti tra famiglie.

Ma vediamo adesso nel dettaglio tutto quello che accadrà nelle prossime puntate di Terra amara, ecco per voi le anticipazioni.

Terra amara anticipazioni: le trame dal 7 al 13 maggio 2023

Sermin è disperata per salvare il suo matrimonio e decide di intraprendere un piano per allontanare Julide, la fidanzata del suo ex marito Sabahattin. Il piano riesce e Julide rompe il suo fidanzamento con Sabahattin, ma l’uomo, furioso, si precipita a casa di Sermin a urlarle contro che tra di loro è finita. Sermin, allora, giura vendetta nei confronti di Sabahattin.

Demir è intenzionato a vendicarsi di Fekeli e Yilmaz, che hanno comprato segretamente le sue proprietà a Istanbul. Nel frattempo, purtroppo, Zelis muore ma è sollevata al pensiero che sua figlia Uzum potrà essere affidata alle mani di Saniye e Gaffur, che si prenderanno cura di lei. Berika si candida come presidente dell’associazione e vince grazie al voto inaspettato di Fusun. Behice, invece, si risente del risultato e fa un’allusione a un segreto di Hunkar di cui sarebbe a conoscenza.

Sermin denuncia Sabahattin per un atto di violenza domestica e avverte Hatip che la polizia sta cercando Rasit. Hatip, però, le assicura di avere la situazione sotto controllo. Hunkar va a casa di Fekeli e gli confessa la verità sul matrimonio tra Zuleyha e Demir e che Adnan è figlio di Yilmaz. Fekeli ha un malore e viene ricoverato in ospedale. Dopo aver saputo che è fuori pericolo, Yilmaz si reca alla tenuta per chiedere spiegazioni a Hunkar, convinto che siano state le sue parole a provocare il malore di suo padre.

Mentre Zuleyha sospetta che Demir trascuri Adnan in favore di Leyla, Hunkar va di nascosto nella stanza d’ospedale dove Fekeli è ancora sedato. Lì incontra Behice che le urla tutto il suo disprezzo. Azize viene investita dall’auto di Yilmaz, che la soccorre e la porta in ospedale. Yilmaz avvisa Zuleyha dell’incidente, cosa che turba Mujgan, la quale reagisce sfogandosi con Zuleyha e lo stesso Yilmaz. Fadik viene licenziata da Demir, ma grazie a Hunkar viene reintegrata in cucina. Intanto, Uzum parla alla madre sulla sua tomba, provocando sconcerto in Saniye. E Gaffur maledice Hatip, a cui è debitore di una forte somma, costretto agli straordinari in un ristorante.

Insomma, le nuove puntate di Terra Amara promettono di regalare emozioni e colpi di scena ai suoi telespettatori. Non perdetele! Appuntamento a domani e poi come sempre a domenica con una puntata lunga e da lunedì a venerdì prossimo classica programmazione senza intoppi su Canale 5.