Terra amara doppio divorzio in arrivo: Yilmaz e Zuleyha si illudono. Demir osso duro

Yilmaz e Zuleyha decidono di non scappare ma di divorziare: otterranno davvero dai loro partner il divorzio? Sembra molto difficile: ecco le anticipazioni di Terra amara

La soap turca Terra Amara continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo, con molte sorprese e colpi di scena previsti per le prossime puntate. In particolare, la storyline si concentrerà sulle difficoltà che dovranno affrontare Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun, che cercheranno di raggiungere insieme il loro sogno di una nuova vita lontano da tutto ciò che li ha fatti soffrire. Tuttavia, il loro piano di fuga verrà ostacolato dall’intromissione di Şermin, che rivelerà a Demir Yaman tutto ciò che sta accadendo proprio mentre la coppia si appresta a fuggire. Di fronte a questo imprevisto, Zuleyha chiederà a Yilmaz di trovare un’altra soluzione per il loro futuro, che non implichi separarsi dal piccolo Kerem Alì, figlio della Altun. Cosa faranno i due protagonisti della serie? Nel nostro titolo vi parliamo di un doppio divorzio perchè a quanto pare, questa sembrerebbe la soluzione migliore per entrambi. Ma secondo voi, Demir, potrebbe accettare di divorziare da sua moglie? Dopo tutto quello che ha fatto e detto, accetterebbe anche questo? Difficile che possa andargli bene, visto che sarebbe per lui, l’ennesima umiliazione. Ma vediamo che cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra amara in onda in Italia con le anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz e Zuleyha otterranno il divorzio?

Akkaya prometterà alla Altun di chiedere il divorzio a sua moglie, Mujgan Hekimoglu, in modo che possano finalmente essere insieme. Tuttavia, le cose non andranno come previsto, poiché Yilmaz chiederà il divorzio a Mujgan durante una cena con amici e parenti, ma la moglie rifiuterà di interrompere il loro matrimonio. Mujgan accusa Yilmaz di cercare solo di sfuggire alle sue responsabilità nei confronti del figlio e di cercare di ricongiungersi con Zuleyha alle sue spalle. Questo inaspettato voltafaccia creerà una nuova tensione tra i protagonisti, complicando ulteriormente la situazione. Non era difficile pensare che la dottoressa, non avrebbe accettato la proposta di Yilmaz…

Anche Demir Yaman dovrà affrontare difficoltà nella sua vita sentimentale, quando Hunkar lo richiederà a casa per lasciare la tenuta acquistata per Sevda. Tuttavia, Demir non sarà disposto a concedere il divorzio a Zuleyha e continuerà a lottare per tenerla al suo fianco, ignorando i suoi sentimenti. Quando Zuleyha gli rivelerà che Adnan è figlio di Yilmaz, Demir reagirà con furia e non sarà disposto a considerare una nuova realtà. Ma neppure la verità sul bambino, come vi abbiamo già raccontato nelle nostre anticipazioni, cambierà la situazione…

Le prossime puntate di Terra Amara saranno piene di sorprese e colpi di scena, con molte complicazioni che i protagonisti dovranno affrontare. I telespettatori dovranno osservare con attenzione per non perdere neanche un dettaglio di questa avvincente telenovela, in cui i sentimenti e le passioni si intrecciano creando una trama avvincente e coinvolgente. Continuate a leggere le nostre anticipazioni su UNF per essere sempre informati e avere tutte le news in attesa di vedere poi le puntate della soap turca in onda in Italia.