Terra amara notizia shock: una protagonista morirà, è caccia all’assassino

Sono clamorosi i colpi di scena per le prossime puntate di Terra amara: i telespettatori assisteranno a un omicidio che lascerà tutti senza parole

La soap opera turca “Terra Amara” ha sempre fatto sognare il pubblico italiano con le storie appassionanti e i colpi di scena a ripetizione. Ma questa volta sembra che la trama sia destinata a prendere una svolta tragica che lascerà tutti a bocca aperta. Un omicidio che sconvolgerà ogni equilibrio per tutti i protagonisti della soap di Canale 5. Volete scoprire che cosa accadrà? Quello di cui vi stiamo parlando nelle nostre anticipazioni succederà tra qualche mese in Italia, per cui se per il momento non volete sapere nulla, allora interrompete la lettura e passate a trovarci tra qualche settimana!

Terra amara anticipazioni: un omicidio shock

Come anticipato, nelle prossime puntate italiane di “Terra Amara”, Hunkar Yaman (Vahide Percin) verrà uccisa dalla dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), poche ore dopo aver accettato la romantica proposta di matrimonio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Proprio quando la vita sembrava sorridere alla madre di Demir, ecco il colpo di scena che cambia tutto. Ma che cosa accadrà e come si arriverà a questo omicidio? Possiamo dirvi, nelle nostre anticipazioni dedicate alle prossime puntate di Terra amara, che la signora Yaman verrà convocata dall’investigatore privato che ha assunto per fare luce sul passato della nemica Behice prima del suo arrivo a Cukurova e scoprirà che i due mariti della Hekimoglu sono morti in circostanze misteriose.

Dopo aver raccolto tutte le prove necessarie, Hunkar si confronterà con Behice, la quale fingerà di accettare di lasciare la città. Ma invece, pugnalerà Hunkar due volte all’altezza del cuore, uccidendola sul colpo con una crudeltà che forse in pochi si aspettavano, anche se la dark lady ci ha abituati ad azioni altrettanto crudeli. Behice inscenerà un furto per coprire il suo crimine e getterà i gioielli di Hunkar nel fiume.

Nel frattempo, nella tenuta dei Yaman, Demir (Murat Unalmis) troverà la lettera che Hunkar stava scrivendo per annunciarli il suo matrimonio con Fekeli, ma che non aveva avuto il tempo di finire. Demir si recherà da Fekeli per cercare la madre, ma scoprirà invece della sua morte.

Questa svolta tragica della trama promette di cambiare ogni equilibrio della telenovela turca e di tenere incollati allo schermo i quasi 3 milioni di spettatori italiani che seguono la soap opera ogni giorno su Canale 5. Resta da vedere come Demir e Fekeli reagiranno alla notizia della morte di Hunkar e come la storia si svilupperà da qui in avanti. Se volete conoscere altre news e avere altre anticipazioni sulle prossime puntate di Terra amara, continuate a leggere i nostri articoli!