Terra amara anticipazioni: Yilmaz scappa con Zuleyha rinunciando a suo figlio? Decisione scioccante

Yilmaz sembra aver preso la sua decisione: può rinunciare anche a suo figlio per amore di Zuleyha, ecco le anticipazioni di Terra amara

La decisione scioccante di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) preannuncia grandi turbamenti nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E le anticipazioni ci rivelano che nelle puntate di Terra amara in onda a fine maggio, assisteremo davvero a dei colpi di scena inaspettati. Se da un lato le appassionate della soap turca fanno il tifo per la coppia formata da Yilmaz e da Zuleyha, dall’altro si aspettano anche che i bambini, non soffrano per via delle decisioni degli adulti. Ma a quanto pare Yilmaz è davvero disposto a tutto...Stanco di nascondere i suoi sentimenti per Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), l’uomo si ritroverà a organizzare una fuga da Cukurova con l’amata, ma prima di farlo raggiungerà una sconvolgente consapevolezza: dovrà essere disposto a rinunciare a Kerem Alì, il figlio avuto da Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Nelle prossime settimane quindi il pubblico che segue con affetto Terra amara si farà la stessa domanda: Yilmaz è davvero pronto a rinunciare a suo figlio, per avere invece Zuleyha e un bambino che crede che Demir sia il suo vero padre?

Terra amara anticipazioni: Yilmaz disposto a perdere suo figlio pur di scappare con Zuleyha

Questa storyline avrà inizio quando Demir Yaman (Murat Unalmis) impedirà in tempo il tentativo di fuga di Yilmaz e Zuleyha. Vista la volontà di portare con loro anche Adnan, Leyla e lo stesso Kerem Alì, Zuleyha si sentirà in colpa nei confronti di Mujgan, ritenendo ingiusto separarla dal suo bambino. Non intende agire come Demir ha fatto diverse volte con lei, impedendole di vedere i suoi stessi figli come punizione.

In un dialogo intenso, Zuleyha chiederà a Yilmaz di sospendere l’ipotetica fuga fino a quando non troveranno una soluzione che non causi sofferenza a Mujgan e non le privi del suo ruolo di madre. Così, dopo alcune settimane, Akkaya sembrerà trovare una via d’uscita. Ma tutto precipiterà a seguito dell’assassinio di Hunkar Yaman (Vahide Percin), perpetrato dalla folle Behice (Esra Dermancioglu). Proprio come Zuleyha e il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Yilmaz non sarà convinto dell’innocenza della zia, che verrà invitata a lasciare Cukurova per un periodo. Tuttavia, poiché Behice non intende allontanarsi dalla cittadina, escogiterà una delle sue pazze macchinazioni.

Behice assumerà un uomo per farsi picchiare, ma qualcosa andrà storto. A causa dell’intervento di un cane, verrà colpita dal complice quasi al cuore anziché alla spalla, come previsto. Soccorsa in gravi condizioni di salute, Behice incolperà Yilmaz e Ali Rahmet di quanto accaduto, affermando che non si sarebbe trovata in pericolo se non fosse stata cacciata dalla tenuta.

Problemi su problemi si accumuleranno, portando Yilmaz a prendere una decisione discutibile. Consapevole del fatto che Mujgan non gli concederà mai il divorzio, avendoglielo sempre negato ogni volta che lo ha chiesto, Akkaya capirà che per essere felice deve stare al fianco di Zuleyha nonostante tutto. Pertanto, comunicherà alla sua amata di essere disposto a rinunciare a Kerem Alì, lasciandolo alle cure della madre, pur di costruire il futuro che hanno sempre sognato lontano da Cukurova.

Zuleyha accetterà la proposta di Yilmaz, i due scapperanno davvero insieme? Questo lo scopriremo nella terza stagione di Terra amara che presto farà il suo debutto su Canale 5.