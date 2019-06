Beautiful salta al fine settimana: le anticipazioni del lunedì con la festa di Liam e Hope

L’estate è arrivata e anche la programmazione di Canale 5 cambia! Le soap non vanno in onda al sabato pomeriggio ( ma Il segreto e Una vita ci aspettano in prima serata su Rete 4 ) e neppure alla domenica. Beautiful quindi, dopo l’appuntamento del venerdì, torna il 10 giugno 2019 su Canale 5, con la puntata del lunedì. Che cosa vedremo nel prossimo episodio inedito della soap americana? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano quello che accadrà dopo il giuramento di amore eterno che Liam e Hope si sono fatti. Potranno festeggiare o ci saranno degli intoppi come spesso capita?

E adesso ecco per voi le anticipazioni!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 10 GIUGNO 2019

Il matrimonio alla fine è stato celebrato nonostante la presenza di Taylor che fino all’ultimo ha sperato che Liam cambiasse idea. Il giovane Spencer e Hope sono adesso marito e moglie e possono godersi queste ore di felicità. Alla cerimonia ha partecipato Steffy che sembra essere molto serena. Hope e Liam quindi non possono fare altro che ringraziare tutti i presenti, tutte le persone che stanno festeggiando insieme a loro questo giorno speciale. E tra queste persone c’è anche Steffy che si congratula con i due ragazzi e sembra essere molto sincera nel farlo. A quanto pare Steffy ha davvero deciso di voltare pagina ed è pronta per vivere la sua vita di mamma single e donna in carriera senza pensare a Liam..

Bill invece si rende conto che nell’ultimo periodo ha perso molto tempo dietro a cose che lo hanno allontanato dai suoi affetti. In particolare il piccolo Will non riconosce in lui la figura paterna e questo lo sta mettendo in crisi…

Appuntamento quindi a lunedì con Beautiful. Vi ricordiamo invece che Una vita e Il segreto ci aspettano sabato in prime time su Rete 4.