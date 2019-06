Claudia Gerini che passione in auto con il nuovo fidanzato, questa volta è vero amore (Foto)

E’ Simone Clementi il nuovo fidanzato di Claudia Gerini e la rivista Oggi pubblica le foto del loro amore, anzi della loro tenera passione ricordando un famoso film in cui l’attrice era protagonista accanto a Carlo Verdone (foto). Baci ed effusioni dolcissimi tra la Gerini e il suo imprenditore, 47 anni lei ma non li dimostra per niente, 48 anni lui che è titolare di un bar a Roma e di un albergo sul lago di Bracciano. E’ di nuovo innamorata l’affascinante Claudia Gerini dopo aver spezzato il cuore ad Andrea Preti e fatto girare la testa anche ad altri uomini. Non c’è dubbio che sa sempre cosa vuole e non trascina nel tempo le storie d’amore ormai finite. Sono insieme in auto e “famolo strano” salta subito all’occhio ma c’è solo da sorridere, sono bellissimi e innamorati e sono le foto che vorremmo vedere sempre.

IL NUOVO AMORE DI CLAUDIA GERINI, SIMONE CLEMENTI HA FATTO INNAMORARE LA SPLENDIDA ATTRICE

Non è certo Jessica di Viaggi di nozze, lei passa da un set all’altro e i suoi tempi sono sempre di corsa, così una sosta in auto per incontrare il suo amore è sempre meglio del non vedersi. Pizzicata a Roma dal fotografo la Gerini è arrivata con la sua auto dopo pranzo e ha parcheggiato, così racconta chi l’ha vista, poi è arrivato lui che l’ha fatta salire in macchina. Chiacchiere e coccole e il bacio appassionato.

Claudia scende dall’auto emozionata, c’è il vestito da sistemare e il vento è anche un po’ complice. Chi la conosce bene commenta che questa volta è davvero cotta a puntino. Prima di tutto e di tutti però per lei ci sono le sue figlie, Rosa e Linda, poi il resto del tempo è per l’amore e questa volta sembra quello giusto; noi facciamo il tifo per la sua felicità.