Pistoia Blues 2019: date, biglietti e artisti ospiti del festival

A luglio tornerà il Pistoia Blues 2019. Si tratta della 40esima edizione dell’evento musicale. Al Pistoia Blues 2019 non sarà celebrata solo la musica visto che l’evento clou dell’estate pistoiese è noto anche come festival experience. Questo evento rappresenta un occasione di visibilità per la cultura e l’aspetto commerciale della città toscana.

Sono diversi gli artisti che si esibiranno sul palco di Pistoia Blues quest’anno. Grandi nomi, in Piazza Duomo, intratterranno il pubblico con la loro arte durante questa estate. Stiamo parlando di volti conosciuti in tutto il mondo con molti nomi noti della musica internazionale. Il Pistoia Blues 2019, quindi, sarà in linea con le edizioni precedenti e già oggi si annuncia come un evento davvero imperdibile.

PISTOIA BLUES 2019: ARTISTI CHE SALIRANNO SUL PALCO DURANTE LA 40ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL

Pistoia Blues 2019 propone vari artisti sul palco in Piazza Duomo. Scendendo nel dettaglio, le date di questa 40esima edizione del festival vanno dal 5 al 10 luglio, escluso il 9 luglio.

Solo in occasione della prima serata del Pistoia Blues 2019, l’evento avrà l’ingresso gratuito mentre per quello che riguarda gli altri giorni del festival sarà necessario acquistare il biglietto. Il primo appuntamento rappresenterà una grande festa per tutta la città, con diversi concerti gratuiti. Gli ospiti che si esibiranno il 5 luglio saranno Black Stone Cherry, Ana Popovic, Eric Bibb, Lambstone, Angelo Leadbelly Rossi, Filippo Margheri con special guest Ghigo Renzulli e Fabrizio Simoncioni. Il 6 luglio saliranno sul palco i Thirty Seconds To Mars guidati dalla superstar Jared Leto, mentre il 7 luglio il pubblico potrà assistere all’esibizione della leggenda Robben Ford insieme al nuovo Jimi Hendrix americano: Eric Gales. A seguire, l’8 luglio si esibiranno Noel Gallagher & The High Flying Birds. Infine, il 10 luglio saliranno sul palco gli Innocent Criminals.

BIGLIETTI PISTOIA BLUES FESTIVAL 2019

Per quanto riguarda i biglietti del Pistoia Blues 2019 sarà possibile procedere all’acquisto nei punti vendita autorizzati. Online renderanno disponibili i biglietti il sito Ticket One e il sito Ticket Master.

SABATO 6 LUGLIO, Piazza del Duomo ore 21,30:

45 euro (+ prevendita) – parterre posto in piedi

50 euro (+ prevendita) – tribuna numerata

55 euro (+ prevendita) – tribunetta gold

DOMENICA 7 LUGLIO, Piazza del Duomo ore 21,00:

25 euro (+ prevendita) – tribuna

30 euro (+ prevendita) – platea

30 euro (+ prevendita) – tribunetta gold

LUNEDI’ 8 LUGLIO, Piazza del Duomo ore 21,00:

35 euro (+ prevendita) – parterre posto in piedi

45 euro (+ prevendita) – tribuna numerata

50 euro (+ prevendita) – tribunetta gold

MERCOLEDI’ 10 luglio, Piazza del Duomo ore 21.30:

35 euro (+ prevendita) – parterre posto in piedi

45 euro (+ prevendita) – tribuna numerata

50 euro (+ prevendita) – tribunetta gold