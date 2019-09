Alessandro Zarino nuovo tronista: Jessica Battistello in vacanza non commenta

Mancano ormai davvero pochissimi giorni alla nuova e attesissima stagione di Uomini e Donne. Appena poche ore fa sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi tronisti che faranno sognare tutti i fan del programma di Maria De Filippi. Molti volti noti siederanno sul noto trono rosso di Canale 5, soprattutto quelli di Temptation Island. Tra gli altri, infatti, c’è anche Alessandro Zarino. Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha partecipato all’ultima edizione dell’isola delle tentazioni come tentatore. Proprio nel villaggio delle fidanzate Zarino si è avvicinato davvero molto a Jessica Battistello, tanto che la conoscenza tra i due sembrava continuare anche dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia.

E mentre la Battistello è stata circondata da una vera e propria pioggia di critiche dal popolo del web per il suo comportamento nei confronti del suo fidanzato, Alessandro Zarino è stato coccolato dai fan, o meglio dalle fan che lo hanno molto apprezzato. Tanto che subito dopo la partecipazione a Temptation Island tutti volevano Alessandro sul trono di Uomini e Donne. Bene, detto fatto!

Alessandro Zarino sul trono di Uomini e Donne dopo la partecipazione a Temptation Island: la rivincita in amore dopo Jessica Battistello?

La partecipazione di Alessandro Zarino come tronista a Uomini e Donne potrebbe significare per lui l’incontro con quella che potrebbe essere la donna della sua vita con cui poter costruire una famiglia. Il bel modello potrebbe finalmente riuscire a conquistare una ragazza dopo Jessica Battistello? Staremo a vedere. Quel che è certo è che per Alessandro non mancheranno sicuramente le corteggiatrici a Uomini e Donne! Chi riuscirà, fra le tante a conquistarsi un posto nel suo cuore?

Alessandro Zarini tronista a Uomini e Donne: Jessica Battistello rimane indifferente e si gode le vacanze

E se Jessica Battistello sembrava molto più che interessata ad Alessandro Zarini durante le settimane trascorse insieme a Temptation Island, sembra proprio che adesso sia del tutto indifferente alla situazione. Indubbiamente Alessandro Zarini conoscerà delle ragazze durante il suo trono a Uomini e Donne eppure la Battistello sembra averlo già dimenticato. La conferma è il fatto che Jessica non abbia commentato in alcun modo la presenza come tronista di Alessandro al programma di Maria De Filippi. Al contrario, uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, continua a godersi le sue vacanze estive.

E voi che cosa ne pensate della partecipazione dell’ex tentatore di Temptation Island Alessandro Zarini alla nuova stagione di Uomini e Donne? Lo vedete bene sul trono più popolare della televisione italiana? Fateci sapere i vostri pareri tra i commenti. Staremo a vedere quante emozioni ci regalerà perché l’appuntamento con la prima puntata di Uomini e Donne con Maria De Filippi si avvicina sempre di più!