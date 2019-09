Beautiful anticipazioni: Bill sta per scoprire cosa è successo con il giudice?

Liam e Wyatt parlano di quello che è successo con il piccolo Will e non sanno che aspettarsi da Bill. Nonostante quello che è successo nelle loro vite e anche quello che di cattivo l’uomo ha fatto loro, alla fine Wyatt e Liam hanno sempre continuato a stare al fianco del loro papà anche se in modo diverso. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda il 2 settembre 2019 ci rivelano quello che sta succedendo a Los Angeles e quello che accadrà nelle prossime puntate della soap americana. Liam ha ricevuto una telefonata da suo padre che, come avrete visto, dopo aver perso la sua battaglia per l’affido di Will ha forse capito che deve cambiare il suo atteggiamento nei confronti dei figli prima che possa essere troppo tardi. Liam intanto bada alla piccola mentre Steffy è alle prese con il lavoro…

Katie e Thorne provano a rimettere insieme tutti i tasselli e pensano al futuro insieme al piccolo Will. Non riescono ancora a credere che alla fine tutto sia andato come avrebbero voluto. Anche Ridge è felice per come sono andate a finire le cose…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 2 SETTEMBRE 2019

Katie e Thorne accolgono Ridge che ha deciso di passare a trovare il piccolo Will dopo la decisione presa dal giudice. Non sanno però una cosa molto importante: forse a convincere il giudice per l’affido esclusivo, non sono state solo le parole di chi ha testimoniato in aula…Katie non sa che Ridge prima della sentenza ha incontrato il giudice per chiedergli un favore. E forse in questa decisione, il suo zampino c’è tutto. Una cosa che Brooke a quanto pare mai avrebbe immaginato ma che sta per scoprire. E la Logan, apprendendo che Ridge ha un rapporto di amicizia con il giudice si rende conto che forse Bill questa volta, sta pagando per non aver saputo giocare sporco come hanno fatto gli altri. In realtà anche Spencer ci ha provato ma non è stato fortunato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 2 settembre 2019.