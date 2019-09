Come pulire le griglie del barbecue dopo le grigliate estive

Come pulire le griglie del barbecue dopo le grigliate estive? Nei mesi caldi si approfitta delle belle giornate per riunirsi con amici e parenti e fare delle grigliate piacevoli. Ma al termine dell’estate è importante pulire la griglia e metterla da parte. Se non sapete dove mettere le mani, non vi preoccupate. Pulire le griglie del barbecue è più semplice di quanto si possa immaginare. Ecco alcuni consigli utili per farlo velocemente.

COME PULIRE LE GRIGLIE DEL BARBECUE IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE: I CONSIGLI UTILI

Avete fatto molte grigliate nel corso dell’estate e dovete pulire per bene le griglie del barbecue. Le guardate e non sapete decisamente dove mettere le mani. Sporco e incrostazioni sembrano aver preso il sopravvento e vi verrebbe voglia di comprare delle griglie nuove piuttosto che pulire quelle che avete. Perché spendere soldi? Con un po’ di pazienza e un prodotto fai da te, le incrostazioni e lo sporco andranno via. Le griglie del barbecue torneranno come nuove e potranno essere riposte nella scatola per poi riutilizzarle dopo alcuni mesi (salvo l’arrivo di belle giornate anche in autunno). Vediamo di seguito quali sono i passaggi per fare queste pulizie senza avvilirsi.





COME PULIRE LE GRIGLIE DEL BARBECUE CON ALCUNI SEMPLICI PASSAGGI

Per pulire le griglie del barbecue da dove bisogna iniziare? La griglia deve essere fredda. Prendete dei fogli di giornale e accartocciateli. Utilizzateli per strofinare le griglie del barbecue eliminando parte delle incrostazioni prima di procedere con una pulizia più approfondita. Dopodiché arriva il momento di sgrassare le griglie. Preparate una miscela di aceto, acqua calda e sgrassatore da inserire in uno spruzzino. Dunque mescolate bene agitando il contenitore prima di spruzzarlo in grandi quantità sulla griglia. Fate agire il prodotto almeno 5 minuti. Procuratevi quindi una spazzola in metallo eliminando il grasso. Se non ce l’avete, utilizzate della carta stagnola accartocciata, che funziona molto bene. Se lo sporco non va via, ripetete l’operazione.

COME LUCIDARE LE GRIGLIE DEL BARBECUE DOPO LE GRIGLIATE ESTIVE IN MODO SEMPLICE E VELOCE

Una volta tolto tutto lo sporco, dovete risciacquare bene le griglie. Tra i consigli su come pulire le griglie del barbecue dopo le grigliate estive, c’è quello di lucidarle. Come fare? Passatela paglietta in ferro, che rimuove le incrostazioni più resistenti e rende le griglie lucide, sempre come nuove. Dunque riponete le griglie e aspettate le belle giornate per fare nuovamente il barbecue. Per l’estate, hanno terminato il loro lavoro.