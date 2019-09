Myriam Catania che topless da urlo sotto il sole di Formentera (FOTO)

Per qualcuno l’estate è finita, le porte degli uffici si sono di nuovo aperte, le ferie sono ormai un lontano ricordo…Per altri invece c’è ancora tempo di vacanze al mare e in particolare i vip continuano a godersi il sole delle Baleari. Direttamente da Formentera arrivano le ultime foto di Myriam Catania che, come si può vedere nell’ultimo numero della rivista Vero, sfoggia un topless da urlo sotto il sole. Nelle foto pubblicate questa settimana vediamo la bella attrice sorridente e innamorata più che mai del suo compagno. E che forma sfoggia mentre al mare si mostra in topless…

MYRIAM CATANIA CHE TOPLESS DA URLO DA FORMENTERA: LE FOTO SU VERO

La bella attrice, come si vede nelle foto pubblicate su Vero, sfoggia un fisico tonico e asciutto, indossa solo gli slip e sottolinea il décolleté con numerose collane. Il settimanale Vero l’ha pizzicata in spiaggia mentre si lascia andare alle effusioni con il compagno Quentin Kammermann o gioca con il piccolo Jacques. I due stanno insieme da ormai tre anni. Il fuoco della passione non è spento e le coccole al mare tra i due non mancano. Myriam è in forma smagliante, per lei il tempo non sembra davvero passare.

E dopo i baci tra mamma e papà, sotto il sole o al tramonto, ecco anche le dolci immagini che mostrano i due genitori attenti e premurosi con il loro cucciolo.