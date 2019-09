Sabrina Ghio contro Francesco Chiofalo sui social: “Mi sembra una cosa assurda”

Sono parole dure quelle che Sabrina Ghio rivolge a Francesco Chiofalo dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore; per chi si fosse perso gli ultimi capitoli della saga, il lenticchio nazionale avrebbe tradito la sua attuale fidanzata, Antonella Fiordelisi. Ad annunciare il tradimento è stata proprio lei che dai social, in lacrime, ha raccontato quanto scoperto. Il Chiofalo quindi ha subito replicato mostrandosi in lacrime su Instagram e dicendo di non essere pronto per far sentire la sua campana ma di voler dimostrare a tutti i costi quanto ci tiene alla sua fidanzata e che farà di tutto per riprendersela. In questa vicenda si sono poi intromesse ex, amiche delle ex, amici degli amici e la cosa si è fatta molto più grande di quello che forse era…

Ma tornando al commento di Sabrina Ghio, ecco che cosa ha dichiarato l’ex tronista in merito ai fatti accaduti.

SABRINA GHIO CONTRO FRANCESCO CHIOFALO SUI SOCIAL: IL SUO SFOGO

Ecco le parole di Sabrina su instagram:

E’ da ieri che sono un po’ su Instagram e ho visto delle notizie che mi lasciano ogni volta a bocca aperta. Io capisco postare vacanze, alcune situazioni o stati d’animo, foto o cibo e quindi magari alcune persone lo fanno proprio per lavoro. Quindi ok, ci sta. Ma quello che non capisco è come sia possibile che uno posti la vita privata, magari i momenti più difficili, situazioni che uno, secondo me, dovrebbe tenere per sé. Dunque quello che mi domando è: uno non ha un minimo di pudore nel tenere per sé alcune situazioni? Io se un domani dovessi litigare con il mio fidanzato rimarrebbe per me. Non mi metterei lì a scrivere o a dire o a fare post o storie in cui piango e mi dispero. Non lo condivido proprio. Mi sembra una cosa assurda che non ci sia un minimo di riservatezza.

La Ghio poi ha ribadito il concetto: non ci vede nulla di male nel postare cose della vita privata, visto che lei è la prima a farlo. Ma non cose così delicate come tutto quello che è accaduto a Francesco e alla sua fidanzata.