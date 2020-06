Benedetta Rossi prepara gli antipasti: monoporzioni salate con base croccante

Che bella idea gli antipasti monoporzioni salate con base croccante di Benedetta Rossi, la ricetta Fatta in casa per voi per dare inizio a una cena perfetta o un pranzo delizioso. Come sempre le ricette Fatto in casa per voi sono facili e veloci da realizzare ma in questo caso non c’è davvero niente da cucinare, tutto va frullato, dai grissini al formaggio. Benedetta Rossi prepara in poco tempo per Fatto in casa per voi queste monoporzioni, bicchierini salati, ottimi anche per un aperitivo molto ricco. Ecco la ricetta di oggi 6 giugno 2020 di Benedetta Rossi, la ricetta delle tre mousse con formaggio spalmabile e grissini.

LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DEGLI ANTIPASTI MONOPORZIONI SALATE CON BASE CROCCANTE

Ingredienti: 1 confezione di grissini

Per la mousse con erba cipolla: 250 g di formaggio spalmabile ed erba cipollina, 50 ml di latte, sale

Per la mousse alla mortadella: 250 g di formaggio spalmabile, 300 g di mortadella, granella di pistacchi, sale, latte

Per la mousse agli spinaci: 250 g di formaggio spalmabile, 200 g di spinaci lessati, noce moscata, sale e latte

Preparazione: usiamo il tritatutto, quindi tritiamo i grissini e abbiamo la base croccante che mettiamo in una ciotola.

Partiamo dalla mousse più chiara per non dovere lavare sempre il tritatutto. Iniziamo con formaggio spalmabile, un pizzico di sale, l’erba cipollina a pezzetti e il latte, frulliamo ed ecco la prima mousse.

Passiamo alla seconda mousse: frulliamo altro formaggio con la mortadella a pezzetti, un goccio di latte, un pizzico di sale. Facciamo la terza mousse: tritiamo il formaggio spalmabile con gli spinaci lessati e ben strizzati, un po’ di noce moscata e sempre un po’ di latte e un pizzico di sale.

Abbiamo le tre mousse e possiamo comporre gli antipasti. Nei bicchierini versiamo la base di grissini sbriciolati, aggiungiamo in alcuni la mousse bianca, aggiungiamo un po’ di erba cipollina tritata fine, completiamo con due grissini per gustare la mousse.

Per la seconda preparazione sulla base croccante aggiungiamo la mousse alla mortadella, completiamo con la granella di pistacchi. Per la terza sempre base croccante e la mousse verde, decoriamo con grissini in polvere. Mettiamo in frigo fino a prima di servire.