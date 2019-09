Ragnetti rossi in casa, non schiacciateli ma ecco come eliminarli

Nonostante la nostra casa sia pulita e brillante possiamo trovare sulle pareti dei ragnetti rossi che possono macchiare le superfici dove si posano. Questi ragnetti rossi non fanno male alla salute dell’uomo, si nutrono di larve sono in effetti degli acari che subiscono una trasformazione diventando rossi. Schiacciandoli purtroppo possono rovinare pareti, vestiti e altro. Quindi l’importante è cercare di non farli formare. Ci sono dei rimedi per allontanare i ragnetti rossi in casa, rimedi naturali che ci aiutano a non utilizzare spray chimici che potrebbero dare fastidio alla nostra salute. Addio ragnetti rossi con i nostri utili rimedi naturali.

RIMEDI CONTRO I RAGNETTI ROSSI

Il rosmarino è tra i rimedi naturali per allontanare i ragnetti rossi dalla casa. Prendete olio essenziale di rosmarino e diluitelo in acqua di rubinetto. Mettete il tutto in uno spruzzino e diffondete sulle pareti, negli angoli e dove avete notato la presenza dei ragnetti rossi in casa o sul balcone. Facendo così oltre ad avere un buon profumo di rosmarino sarete in grado di allontanare i ragnetti rossi.





Anche l’aglio si presta per allontanare i ragnetti rossi così come le formiche. Come fare per utilizzare l’aglio per debellare e allontanare i ragnetti rossi dalle pareti e dai balconi? Fate bollire degli spicchi di aglio e lasciamo in infusione per circa 15 minuti. Una volta raffreddato filtrate il tutto e mettete in uno spruzzino. Spruzzate su piante e pareti esterne (in casa lo sconsigliamo) ed ecco che i ragnetti rossi avranno breve vita così come le formiche. Anche il sapone di Marsiglia è un ottimo rimedio per allontanare i ragnetti rossi. Vi ricordiamo sempre che è preferibile non schiacciare i ragnetti rossi per evitare che macchino i vestiti e le tende. Il pigmento rosso non è poi così facile da togliere. I ragnetti rossi infine non sopportano tanto l’umidità e un rimedio può essere anche utilizzare l’argilla espansa.