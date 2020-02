Illuminazione per uffici: creare un impianto sicuro e a basso impatto con RS Components

L’illuminazione in un ufficio è molto importante, sia che sia un ufficio pubblico che un luogo di lavoro privato. La giusta luce aiuta a lavorare meglio e favorisce il benessere psico-fisico di chi passa in media anche 7-8 ore nella stessa stanza.

Come illuminare l’ufficio

Un ufficio illuminato nel modo giusto garantisce un rendimento maggiore, perché permette di lavorare in un ambiente confortevole.

Per illuminare in modo corretto un ambiente di lavoro è importante tenere in considerazione che non bisogna né eccedere con la luce né avere un’illuminazione troppo scarsa. In entrambi i casi è possibile incorrere in un affaticamento della vista.

Sicuramente godere il più possibile della luce naturale è un privilegio che non ha prezzo, ma le troppe finestre a volte possono ottenere l’effetto opposto, con riflessi piuttosto fastidiosi, ad esempio, sugli schermi dei computer.

La combinazione di luce naturale e luce artificiale è il giusto compromesso per garantire il comfort visivo necessario a lavorare in condizioni ottimali.

La distribuzione della luce è altresì importante: lampade a sospensione, piantane, lampade da parete o da tavolo, faretti a led, le possibilità sono tante e diverse.

Per prevenire mal di testa e bruciori agli occhi può essere utile installare delle lampade fluorescenti, che durano tanto, consumano poco e, se scelte di colore bianco diurno, favoriscono la concentrazione e non stancano gli occhi.

Riuscire a creare un luogo di lavoro confortevole dal punto di vista visivo riduce anche i tempi di inattività e migliora la produttività dei dipendenti.

Creare un impianto a norma

L’illuminazione sul posto di lavoro è regolata da una norma ben precisa, la UNI EN 12464 – 1:2011 “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni”. Secondo tale norma sono tre i parametri da considerare: il comfort visivo, il rendimento visivo e la sicurezza. Vale a dire che il benessere delle persone deve sempre essere messo al primo posto quando si tratta di fare delle scelte riguardanti l’illuminazione in un ufficio.

In base alla normativa, appare evidente che la sicurezza debba derivare anche dai componenti utilizzati per la realizzazione degli impianti elettrici. RS components, realtà leader nella distribuzione di articoli elettrici ed elettronici, propone un catalogo molto ampio di prodotti e accessorio per l’illuminazione e la loro installazione.

Lampade, plafoniere, luci a soffitto, interruttori o qualsiasi altro componente necessario per la configurazione di un ufficio a norma di legge.

Inoltre, per coloro che lavorano nel settore dell’illuminazione come tecnici o addetti alla manutenzione, RS Components offre anche strumenti come torce portatili o lampade d’ispezione adattabili a qualsiasi applicazione.

Le luci che non devono mai mancare in un ufficio

Considerati alcuni parametri come la grandezza dell’ufficio o la suddivisione degli spazi, in un ufficio non deve mai mancare una lampada da soffitto che illumini ogni angolo della stanza.

Così come non si può non considerare di mettere una lampada da tavolo su ogni scrivania, inseparabile alleato di chiunque passi la maggior parte del tempo al computer (vale anche per chi lavora da casa).

Anche installare dei faretti a led può essere utile, grazie soprattutto alla possibilità di poterli direzionare nella posizione desiderata.

Per quanto riguarda invece l’intensità luminosa, gli specialisti dell’illuminazione sconsigliano di usare luci troppo intense, poiché, riflettendosi sulle pareti e sul monitor del computer, potrebbero danneggiare la vista. A questo proposito si possono utilizzare degli appositi strumenti elettronici che regolano l’intensità luminosa delle lampade.

Naturalmente, se si tratta di un ufficio di prestigio arredato con mobili importanti e di design, anche l’illuminazione dovrà essere curata nei minimi dettagli. Nell’interior design contemporaneo la luce ha infatti anche la funzione di arredare.