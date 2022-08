5 accessori per l’armadio di cui non potrai fare più a meno

Come organizzare il proprio guardaroba e come tenerlo in ordine: gli accessori must have per risparmiare spazio

Quali sono gli accessori must have per l’armadio? Se non avete ancora organizzato bene il vostro guardaroba, è arrivato il momento di farlo. Questo perché avere tutto ben in ordine all’interno dell’armadio è importantissimo, sia per una questione di armonia che di praticità. Non avendo più abiti e accessori messi alla rinfusa, riuscirete a trovare ciò che vi serve in un attimo. C’è chi ha bisogno più di altri di avere degli alleati nel guardaroba, ovvero chi ha tanta roba da gestire. Il disordine manda in confusione, soprattutto quando si è di fretta e bisogna scegliere cosa indossare per uscire. Ecco perché è importante avere tutto in ordine. Vediamo ora insieme quali sono gli accessori per l’armadio che dovete assolutamente avere.

Accessori per organizzare l’armadio: cosa usare

Per riportare l’ordine nell’armadio può essere necessario usare degli accessori, molto utili. Stiamo parlando di grucce, appendini multifunzione, griglie e molto altro. Questi li chiamiamo nostri alleati dell’ordine e della praticità. Sarà più semplice sistemare tutto nel guardaroba e trovarlo quando ne abbiamo necessità, in poco tempo. Per aiutarvi ad avere un armadio perfetto, oltre a darvi qualche consiglio sulla sistemazione, abbiamo selezionato alcuni dei migliori accessori must have. In particolare, vi segnaliamo articoli su AboutYou, dove troverete ad esempio le grucce. L’essenziale per tenere tutto sistemato nell’armadio, anche perché occupano poco spazio. Di grande utilità è indubbiamente l’appendino multifunzione. Questo è un accessorio perfetto per chi ha troppi abiti e poco spazio nel guardaroba. Infatti, potrete sistemare tutto ciò che volete al suo interno. Precisamente permette di risparmiare l’80% dello spazio in un armadio! Infine, molto utili sono gli organizer, dove è possibile mettere in ordine i propri accessori senza rovinarli. Anche in questo caso, risparmierete spazio nell’armadio. Vediamo ora tutta la collezione innovativa per organizzare l’armadio con gli accessori giusti.

Gancio / appendino a 4,17 € per organizzare i vestiti, ma soprattutto accessori come le cinture. I materiali di cui è composto è polipropilene e plastica. Per acquistare questo prodotto sul sito di About You clicca qui

Gancio / appendino ‘Door Organizer’ nero a 8,42 €: appendino multifunzione con larghezza di 48.5cm e lunghezza di 142 cm. La parte superiore è realizzata in poliestere, mentre il resto dell’oggetto è in metallo. Questo oggetto potrebbe essere perfetto soprattutto per chi ha poco spazio in una stanza, magari una cameretta universitaria da arredare o anche una casa al mare. O anche un semplice sgabuzzino, che ne dite? Per acquistare il prodotto clicca qui

Gancio / appendino ‘Hanger Sleeve L’ a 6,90 €: utile per sistemare vari accessori e indumenti in ordine e in un unico spazio. È realizzato in polipropilene e plastica. Perfetto per chi non ha a disposizione un armadio e ha bisogno di un posto per appendere oggetti, ma anche vestiti. Da portare anche in viaggio, per tenere sempre tutto in ordine. Per acquistare questo prodotto clicca qui

Gancio / appendino ‘Mary’ a 2,90 €: confezione da 3 pezzi, realizzati in polipropilene. Perfetto per recuperare spazio sia negli armadi che negli ambienti in cui avete possibilità di attaccarlo perchè si sa, lo spazio per i vestiti, non è mai sufficiente. Per acquistare questo prodotto clicca qui