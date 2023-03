Alla scoperta del light design per decorare casa con la luce

Come decorare la casa usando anche la luce per il benessere psicofisico? Il light design potrebbe essere un'idea

Arredare la propria casa in modo unico e personalizzato è uno dei desideri più diffusi: vivere in ambienti confortevoli, esteticamente armoniosi e che rispecchiano la personalità di chi li abita, infatti, è importante per il benessere psicofisico. Dunque la scelta di mobili, complementi d’arredo e colori è essenziale per ottenere un risultato finale impeccabile, ma c’è un altro elemento che contribuisce a rendere unica e speciale un’abitazione: la luce.

La luce rappresenta senza dubbio un elemento d’arredo fondamentale: la scelta dei lampadari, delle lampade e dei punti luce da collocare nelle varie stanze, così come anche negli spazi outdoor, contribuisce in maniera concreta a regalare una personalità unica e ben definita ad ogni spazio. Con la luce si può donare armonia, si possono dilatare otticamente gli ambienti o creare giochi che enfatizzano arredi e complementi, senza dimenticare che la scelta della corretta illuminazione contribuisce a definire l’intero stile di una casa. Luci calde o fredde, più intense o delicate, di forme e colori differenti, possono trasformare completamente gli ambienti e renderli confortevoli e avvolgenti, oppure grintosi ed energizzanti. Per questo oggi è così importante il ruolo del Light Design, vera a propria forma d’arte che viene affidata ad esperti architetti della luce, i Light Designer, capaci di studiare le migliori soluzioni d’illuminazione, interpretare i bisogni e i desideri dei propri clienti e rendere ogni ambiente semplicemente perfetto.

FAVI.it, Lampada a Sospensione in Vetro Rame Elements Forma Globo Moderno

L’importanza della luce: come si arredano gli spazi con il light design

La scelta della giusta illuminazione per ciascun ambiente è un passaggio davvero importante e delicato, capace di esaltare la bellezza di un progetto di design o, al contrario, di pregiudicarne la buona riuscita. Per questo è importante dedicare ampio spazio al Light Design e allo studio preliminare che richiede.

Lampade, lampadari, punti luce e tutti gli altri sistemi di illuminazione, come i faretti a led o le plafoniere, sono elementi d’arredo a tutti gli effetti: la scelta di un modello piuttosto che un altro è fondamentale per armonizzare l’ambiente circostante. Ogni elemento, dunque, va scelto con estrema cura, ed è proprio online che si può trovare in modo facile e veloce il modello giusto. Ad esempio FAVI, motore di ricerca dell’arredamento, offre un’ampia scelta di lampade da terra o da sospensione, lampadari e sistemi di illuminazione pensati appositamente per ogni ambiente della casa e per ogni esigenza, con luci più forti o soffuse, punti luce discreti e avvolgenti o più decisi, forme originali ed eleganti o design dall’anima minimal.

La scelta dell’illuminazione per la propria casa non può prescindere anche da uno sguardo a quelle che sono le tendenze del momento: nel Light Design, infatti, esattamente come accade nel mondo dell’arredamento, ogni anno ci sono nuovi trend e nuove soluzioni che ispirano i Light Designer, architetti e arredatori d’interni, dando loro così la possibilità di suggerire soluzioni sempre nuove, originali e funzionali.

Negli ultimi anni, ad esempio, sta prendendo sempre più piede l’idea di un’illuminazione basic votata alla sostenibilità, con grande predominanza di tipologie di lampadine a basso consumo per ottenere un significativo risparmio energetico. Le forme dunque sono sempre più geometriche e lineari, spesso retrò, in modo da creare un’atmosfera essenziale, ma con carattere. Le luci si ispirano nello stile agli arredi scandinavi e industrial, con predominanza di materiali come il legno e il vetro per la realizzazione di lampadari e lampade minimal ma d’impatto e in colori basic come il bianco, il nero e il marrone. I sistemi d’illuminazione sono per lo più a luce calda con lampade a vista, meglio se a sospensione, perfetti per creare atmosfere morbide e avvolgenti e riscaldare così anche gli arredi più minimal.

Ad esempio lampadari a sospensione, anche a grappolo, sono perfetti per gli ambienti più grandi come cucina e salone, mentre lampadari più essenziali e retrò sono l’ideale per bagni e camere da letto. Per l’outdoor invece restano in auge lampioncini vintage e lampade da parete a plafoniera, dallo stile più art decò.

Light design tra classico e contemporaneo: le lampade a sospensione e le sculture a led

FAVI.it, Lampada da tavolo LED Esme nero bianco naturale

Perfette per regalare un’illuminazione modulabile nella zona living e negli open space, le lampade da tavolo e da terra sono un vero e proprio must-have in ogni abitazione.

Non solo luci tradizionali: anche il LED trova ampio spazio nel Light Design di ultima generazione, specie sotto forma di faretti e punti luce, ma anche e soprattutto con lampade di design, anche da esterni. Le luci a led più contemporanee diventano così vere e proprie sculture di luce da collocare in ambienti di vario genere, dai soggiorni alle camere da letto, senza dimenticare il loro ruolo fondamentale in spazi outdoor come terrazze e giardini.