Cattivo odore di fumo e di fritto in casa e in cucina: come eliminarlo

I cattivi odori di fumo e di fritto sono molto difficile da eliminare dalla casa e dai vestiti. Ecco alcuni metodi per farli sparire dall'ambiente e dagli indumenti

Gli odori di fumo e fritto in casa possono essere fastidiosi e persistenti, ma ci sono alcuni modi per combatterli. Oggi cercheremo di capire insieme a voi come fare in modo che la nostra casa, in particolare ambienti come la cucina, possa essere sempre profumata nonostante la puzza di fumo o magari quella di fritto ( se amate questo genere di cucina, avrete bisogno di arieggiare molto la vostra abitazione).

L’odore del fumo delle sigarette o della brace, come quello di fritto, sono davvero difficili da far andare via sia dall’ambiente, che dagli abiti. Dunque, aprire la finestra spesso non basta, perchè questi fastidiosi odori si impregnano nei tessuti, nella casa. Come fare quindi? Ecco qualche prezioso consiglio. Innanzitutto iniziate facendo circolare aria aprendo le finestre, e avvaletevi di un prodotto antiodore, scegliendo la profumazione che più vi piace, e che non vi disgusti. Si tratta di un rimedio classico che però può funzionare. Per togliere i cattivi odori dalla casa, vi sono poi altri metodi fai da te. Usare la cappa aspirante: assicurarsi che la cappa aspirante della cucina sia accesa durante la cottura dei cibi. La cappa aiuta ad eliminare il fumo e i vapori dalla stanza. Lavare subito i piatti e le pentole dopo la cottura aiuta a eliminare gli odori di fritto e di cibo. Mettere una ciotola di bicarbonato di sodio nella stanza può aiutare ad assorbire gli odori. Pulire regolarmente i pavimenti, i tappeti e gli arredi della casa può aiutare a eliminare gli odori che si accumulano nel tempo.

Come eliminare gli odori di fumo e di fritto dalle camere della nostra casa

Potrete creare un composto in casa, con aceto, acqua e olio essenziale di eucalipto. Tale liquido può essere spruzzato nell’ambiente oppure, in inverno, si può immergere un panno in esso per poi posizionarlo sul termosifone. In questo modo potrete attirare i cattivi odori di fritto e di fumo.

Come eliminare gli odori dai vestiti

Per quel che concerne i vestiti, eliminare odori del genere è molto difficile. L’unica soluzione è lavarli in lavatrice, ma non sempre è possibile. Nel caso di giacche e cappotti, infatti, questa soluzione non è praticabile. Il consiglio è quindi quello di mettere questi capi all’aperto, e lasciarli tutto il giorno, affinchè prendano aria e perdano i cattivi odori. Successivamente, metteteli in una busta di plastica, con un sacchetto di lavanda. Lasciateli così una giornata intera e quando andrete a riprenderli saranno come appena lavati. Provare per credere.

Per eliminare il problema alla radice, evitate invece di fumare e friggere, in quanto entrambe le pratiche fanno male alla salute. Un po’ drastico come rimedio ma di certo funzionerà.