Modelli scarpe tendenze primavera estate 2020

Siamo ancora in pieno inverno e già si pensa alle tendenze moda primavera estate 2020. Da poco abbiamo salutato le feste natalizie, eppure già molte di noi iniziano a farsi un’idea su ciò che farà tendenza la prossima stagione. In particolare, ciò che non dovrebbe mai mancare è un paio di scarpe nuove. Fanno felici un po’ tutte le donne, da sempre sappiamo che lo shopping è in grado di risollevare l’umore. Le scarpe non possono non rappresentare un desiderio da parte di noi donne e per tale motivo abbiamo scelto di indicarvi quali saranno i modelli che faranno tendenza la prossima primavera estate 2020. Vediamo insieme quali sono.

SCARPE TENDENZE PRIMAVERA ESTATE 2020: I MODELLI CHE NON POSSONO MANCARE NELLE NOSTRE SCARPIERE LA PROSSIMA STAGIONE

I modelli di scarpe che faranno tendenza durante la primavera estate 2020 sono già state avvistate sulle varie passerelle di moda. Gli stilisti scelgono di riportare l’attenzione sulle calzature femminili, lasciando poco spazio alle sneakers. In particolare, vedremo al centro della scena le ballerine, con tessuti preziosi e linee affusolate. Tornano grandi protagoniste, in vari materiali e forme. Non potranno mancare nella nostra scarpiera i sandali, gli stivali e le francesine con i lacci. Questi modelli catturano l’attenzione e non possono non prendere una posizione sempre più importante. Ritornano sulle passerelle i mocassini, con i loro modelli più classici. Super romantiche e di grande femminilità, si presentano tra le tendenze primavera estate 2020 le scarpe Mary Jane, con la punta affilata, squadrata o arrotondata. Con la loro scollatura a ‘V’, anche le décolleté Olivia diventano grandi protagoniste durante la prossima stagione. Chi ama la comodità non deve temere, poiché tra le tendenze troviamo le scarpe con punta quadrata, per la gioia dei nostri piedi. Anche quest’anno, sempre per la felicità di chi non rinuncia alla comodità, tornano in scena le espadrillas. Con le loro suole naturali e gli immancabili intrecci di raffia, risultano essere un modello di scarpe ideale per qualsiasi donna. Infine, per chi desidera donare al proprio look un effetto nude possono tornare utili i sandali slides, che mostrano gran parte dei piedi.

