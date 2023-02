Look Chiara Ferragni prima serata Sanremo 2023: dietro ogni abito un messaggio

Tutto su Chiara Ferragni a Sanremo 2023: ecco le scelte di look fatte per la prima serata 7 febbraio 2023

C’è grande, grandissima attesa per l’arrivo di Chiara Ferragni sul palco di Sanremo 2023. Che cosa indosserà, che cosa farà, che cosa dirà… Bhe sappiamo un po’ di cose, a poche ore dalla prima serata di Sanremo 2023. Innanzi tutto, ricordiamo a chi ancora non lo sapesse, che Chiara sarà presente oggi, 7 febbraio e poi tornerà per la finale, sabato sera. Per il suo look ha scelto due grandissime case di moda, tra le più note al mondo. Per una serata indosserà Dior ( e visto che in conferenza stampa ha sfoggiato l’iconica giacca rossa della maison francese, ipotizziamo che oggi sarà questo il brand) e per la seconda Schiarapelli. Questa la prima informazione da tenere in considerazione quando si parla del look e degli outfit che Chiara Ferragni ha scelto per il suo Festival.

Gli abiti saranno parte integrante del messaggio che Chiara vuole mandare non solo con il suo monologo ma anche con tutte le decisioni che ha preso prima e durante questo Festival. Dalla scelta di devolvere il suo cachet in beneficenza a una associazione che si batte contro la violenza sulle donne a quello che dirà nei suoi interventi sul palco dell’Ariston. L’imprenditrice ha spiegato: “Voglio portare un messaggio che sarà chiaro durante la serata sia attraverso gli interventi sia attraverso gli abiti che indosserò. È la prima esperienza che faccio in televisione. È un momento importantissimo della mia carriera. Ce la metterò tutta.” Quindi anche i suoi outfit parleranno. E cresce dunque l’attesa per vedere gli abiti che Chiara indosserà a Sanremo 2023.

Oggi le è stato chiesto quanto tempo ci ha impiegato per studiare i suoi look. E ha risposto: “ Abbiamo iniziato a pensare tutto da giugno con tanto anticipo, anche se una parte di un outfit è arrivata stamattina.“

La Ferragni ha poi dichiarato: “Per me era importante legare questa esperienza a una causa importante. La causa della violenza contro le donne da parte degli uomini la sento molto forte e non se ne parla abbastanza. Non solo quella fisica ma anche quella economica e psicologica. Io in primis volevo fare qualcosa di concreto e devolvere l’intero cachet all’associazione Dire.“

Oggi le è stato chiesto anche come mai non ha accettato prima Sanremo ( in una occasione era incinta, difficile pensare che con il pancione di 9 mesi salisse sul palco). Chiara ha risposto: “Perchè ho detto di no alle altre edizioni del Festival? Non mi sentivo pronta. Ama ha rivoluzionato il festival, ho visto il cambiamento negli anni e ho pensato che prima o poi avrei dovuto partecipare. Ho pensato che era arrivato il momento giusto.“

Non ci resta che aspettare le 20,40 quando il Festival entrerà nelle case di tutti noi e potremo quindi ammirare Chiara scendere con i suoi abiti. Amadeus ha svelato che Chiara scende benissimo le scale senza sbagliare un colpo. Speriamo che vada tutto bene.

Chiara Ferragni ha scelto Dior e Maria Grazia Chiuri

La maison Dior, fondata da Christian Dior è una famosa casa di moda francese fondata nel 1946 da Christian Dior. La Maison Dior è conosciuta per il suo stile sofisticato e lussuoso e per il suo impegno nella creazione di abbigliamento di alta moda e accessori. Il brand è stato influente nella storia della moda del XX secolo e ha lanciato molte tendenze che hanno segnato l’epoca. Oggi, la Maison Dior continua a essere un leader nel settore della moda ed è riconosciuta in tutto il mondo per la sua eccellente qualità e l’arte della creazione.

La Maison Dior è stata sotto la guida di molti designer di fama, tra cui Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano e, più recentemente, Maria Grazia Chiuri. Ognuno di questi designer ha portato il loro stile unico e visione alla casa di moda, mantenendo al contempo l’eredità e l’eccellenza che sono diventati sinonimi di Dior. Sarà proprio Maria Grazia Chiuri a curare il look di Chiara Ferragni in una delle due serate a Sanremo 2023. Aveva già curato il look di Chiara, nel giorno del suo matrimonio. Ha collaborato anche altre volte con la Ferragni, realizzando per lei, abiti su misura che hanno fatto il giro del mondo per belleazza ed eleganza.

Inoltre, la Maison Dior è nota per la sua collaborazione con artisti e designer di tutto il mondo, creando capolavori di moda che sono stati esibiti in mostre e eventi in tutto il mondo. La Maison Dior ha anche una forte presenza nel mondo del lusso, offrendo una vasta gamma di prodotti di lusso tra cui gioielli, profumi, occhiali e borse. In sintesi, la Maison Dior è un’icona della moda e del lusso che rappresenta la tradizione, l’arte e l’innovazione.

Chiara Ferragni ha scelto Schiaparelli

Schiaparelli è una casa di moda francese fondata da Elsa Schiaparelli nel 1927. La Maison Schiaparelli è stata una delle case di moda più innovative e creative del XX secolo, e ha avuto un grande impatto sulla moda e sulla cultura dell’epoca. Elsa Schiaparelli era conosciuta per il suo stile audace e originale, e per la sua capacità di integrare arte e moda nelle sue creazioni. Ha collaborato con artisti famosi come Salvador Dalí e Jean Cocteau, creando capolavori di moda unici e ricchi di significato.

La Maison Schiaparelli è stata anche una pioniera nell’utilizzo di materiali inusuali come la plastica e il raso nella creazione di abbigliamento, e ha lanciato molte tendenze nella moda del XX secolo. Tendenze che tornano proprio oggi, come Chiara ha dimostrato in diverse occasioni, scegliendo appunto di sfoggiare le creazioni di Schiaparelli ( come l’abito che aveva sulle cover di Tv, sorrisi e canzoni).

Oggi, la Maison Schiaparelli è tornata di grande tendenza, e continua a essere riconosciuta per il suo stile audace e originale. La casa di moda continua a creare capolavori di moda ispirati all’eredità di Elsa Schiaparelli e alla sua visione innovativa. Attualmente, il direttore creativo della Maison Schiaparelli è Daniel Roseberry. Roseberry ha iniziato la sua carriera lavorando come assistente di Marc Jacobs, e ha successivamente lavorato per diverse case di moda importanti, tra cui Thom Browne e Oscar de la Renta. Alla squadra di Daniel Roseberry è affidata la creazione degli abiti di Chiara.

Daniel Roseberry è un designer di moda americano noto per il suo lavoro come direttore creativo della Maison Schiaparelli. È nato a Austin, Texas, e ha iniziato la sua carriera come assistente di Marc Jacobs. Ha successivamente lavorato per diverse case di moda importanti, tra cui Thom Browne e Oscar de la Renta.

Roseberry è stato nominato direttore creativo della Maison Schiaparelli nel 2018 e ha immediatamente dimostrato la sua abilità nell’interpretare l’eredità della casa di moda e nell’integrarla con il suo stile personale. Il suo lavoro per Schiaparelli è stato acclamato dalla critica e dal pubblico, e lo ha reso uno dei designer di moda più influenti della sua generazione.

Il suo stile è noto per la sua sofisticata eleganza e il suo approccio artigianale, e Roseberry ha dimostrato un impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale nella sua produzione di moda. Ha continuato a sviluppare la visione della Maison Schiaparelli, mantenendo al contempo la sua identità distintiva e il suo legame con la storia della moda francese.