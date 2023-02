Leo Gassmann in canottiera sul palco dell’Ariston: la furia della stylist, scoppia il caso

C'è anche il caso canottiera bianca di Leo Gassmann a Sanremo 2023: ecco che cosa è successo

Leo Gassmann è uno dei giovani che sta piacendo di più al pubblico di Sanremo 2023 e ieri sera, la sua seconda esibizione, è stata ancora più convincente della prima. Ma dopo il suo arrivo sul palco di Sanremo si è parlato anche della scelta del suo look. Il cantante ha infatti indossato un bel paio di pantaloni eleganti e sopra una canottiera bianca. Qualcuno si è reso conto che sembrava un look a metà, anche perchè Leo Gassmann è sempre sobrio ed elegante in queste occasioni. E allora è stata posta direttamente a lui questa domanda, nell’intervista successiva alla sua esibizione per Radio 2 con Ema Stokholma. Dalle parole di Gassmann è nato però un vero e proprio caso di cui si sta discutendo molto sui social. Ma vediamo che cosa è successo e come sarebbero andate le cose.

Leo Gassmann e il caso canotta a Sanremo 2023

Leo Gassmann, ha cantato per la seconda volta nella serata di giovedì indossando un paio di classici pantaloni dal taglio sartoriali e una canotta bianca, proprio del genere biancheria intima, completata da una collana a catena. Il look, firmato Givenchy, è stato curato dalla stylist Stefania Sciortino ma con un ‘colpo di scena’ finale.

“È stata una cosa inaspettata: dovevo indossare una giacca, ma sul palco non si possono indossare i marchi – ha spiegato – quindi non l’ho potuta indossare, però va bene“. Ma la risposta di Gassmann non è piaciuta alla sua stylist che ha subito replicato stizzito sui social.

“Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera – ha scritto Stefania Sciortino – non avrei mai mandato un’artista (si, è scritto proprio con l’apostrofo) in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look” ha scritto Stefania Sciortino sui social. Insomma un piccolo caso di quelli che tanto piacciono al pubblico di Sanremo che vuole scatenarsi anche su queste piccole cose. Pettegoli e pettegole di tutto il mondo: chi ha ragione, chi ha sbagliato, da che parte state? IN ogni caso alla fine Leo Gassmann ha mostrato un fascino diverso, quello dell’uomo fisicato e non è per nulla male…