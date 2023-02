Che incanto Luisa Ranieri a Sanremo 2023: un look da 10 e lode

Che meraviglia Luisa Ranieri sul palco dell'Ariston: ecco il look scelto per Sanremo 2023

Dopo lo strepitoso successo di Lolita Lobosco 2, Luisa Ranieri si prepara a salutare il suo pubblico con l’ultima puntata della fiction in onda questa sera ma prima, eccola scendere dalle scale dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo. Ha lasciato tutti senza fiato per bellezza ed eleganza l’attrice che ha indossato per l’occasione un meraviglioso abito Versace. Commenti solo positivi per la bellissima Luisa Ranieri che è stata incantevole nella discesa delle scale che l’hanno portata sul palco dell’Ariston dove è stata accolta dagli applausi di tutti i presenti. Una Luisa Ranieri emozionatissima, anche perchè come ha rivelato ad Amadeus, ha realizzato il suo sogno: quello di conoscere Gianni Morandi.

Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul look che Luisa Ranieri ha scelto per la sua “apparizione” nella serata finale del Festival di Sanremo. Il suo abito nero, firmato Versace, ha messo davvero tutti d’accordo.

Luisa Ranieri meravigliosa in Versace a Sanremo 2023

Ha lasciato tutti senza parole Luisa Ranieri scendendo dalle scale dell’Ariston fasciata in uno splendido vestito Versace nero con stringhe e cut-out in vita. La moglie di Luca Zingaretti sceglie un look elegantissimo e super sexy con orlo a sirena, spacco profondo e scollatura ipnotica: quintessenza della raffinatezza e della femminilità. Per completare il suo outfit, Luisa Ranieri, raggiante su quel palco, ha scelto i gioielli Crivelli: orecchini come punto luce e anelli in oro bianco ( stessa scelta che aveva fatto Chiara Francini per alcuni dei suoi look visti a Sanremo). Apprezzatissimo quindi il lavoro fatto dalla sua stylist Gloria Ripamonti. In una serata in cui c’era stata un’altra bellissima a indossare un abito di Versace, Elodie, altrettanto meravigliosa con l’abito che ha aperto la finale di Sanremo 2023.

Poco trucco, capelli molto naturali: Luisa Ranieri è meravigliosa nella sua essenza di naturalezza ed eleganza. Senza nessun dubbio per il look di Luisa Ranieri scatta il 10 e lode. Non ci resta che ricordarvi l’appuntamento con l’ultima puntata di Lolita Lobosco 2 in onda questa sera su Rai 1.