Gardaland riapre: nuove regole, orari e date

Riapre le sue porte anche Gardaland, uno dei parchi di divertimento più amato in Italia. A breve sarà possibile per tutti tornare a trascorrere momenti di relax e di grandi risate sulle giostre del noto parco, uno tra i famosi del nostro Paese. Per poter accedere, è necessario però seguire determinate regole, al fine di garantire le distanze di sicurezza. Dunque, al suo interno non tutto tornerà alla normalità. Chi gestisce il parco giochi ha come obbiettivo quello di rispettare le direttive del Governo anti-contagio. Vediamo ora quali sono le date e le offerte previste per la riapertura di Gardaland.

GARDALAND RIAPRE: LE MISURE DI SICUREZZA CHE DOVRANNO ESSERE RISPETTATE

Gardaland riapre le sue porte, ma è necessario rispettare determinate regole. Innanzitutto è bene che vengano garantite le distanze di sicurezza, pertanto il Parco sarà a numero chiuso. Pertanto, diventa necessaria e obbligatoria la prenotazione. Al momento sappiamo che sarà possibile acquistare il biglietto online a data fissa. Ovviamente, come potevamo già immaginare, chiunque dovrà portare la mascherina, fatta eccezione per i bambini che hanno meno di 6 anni, per tutta la permanenza. Non solo, prima di accedere al parco, tutti verranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. Nelle file, sarà inoltre necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Pochi giorni prima di riaprire, annuncia alla sua clientela che verranno sanificati tutti gli ambienti Resort, ogni giorno. Le attrazioni e i vari punti ristoro verranno igienizzato a ogni utilizzo. Per gli ospiti saranno disponibili dei dispenser igienizzanti, per lavare le mani. Non solo, il Parco sceglie ora di mettere in atto una nuova funzione: i clienti potranno prenotare il turno per le varie attrazioni, evitando così lunghe file di attesa.

QUANDO RIAPRE GARDALAND E QUALI SONO LE OFFERTE PROPOSTE

Quando riapre Gardaland? Il parco giochi apre le sue porte il prossimo sabato 13 giugno 2020. Non tutte le attrazioni saranno, però, disponibili per i clienti. Altre, invece, subiranno delle limitazioni. Sugli spettacoli sappiamo, intanto, che non verranno organizzati quelli al chiuso. Il Parco sarà aperto fino alle 22 il sabato, mentre nel corso degli altri giorni settimanali la chiusura dovrebbe avvenire prima. Potrebbero cambiare anche gli orari di apertura, ma non c’è alcun annuncio ufficiale al riguardo. I biglietti a data fissa saranno disponibili al prezzo di 35 euro, mentre l’abbonamento del 2020 partirà da 49 euro. Al momento i prezzi degli abbonamenti sono:

Junior, 49 euro: per bambini di altezza superiore a 1 metro e di età fino a 6 anni;

Easy, 50 euro: utile per avere l’ingresso tutti i giorni di apertura del Parco, fatta eccezione per le aperture Speciali e per gli aventi Notte Bianca, Prezzemolo & Friends, Venerdì da Paura, Halloween Party e Festa di Fine Estate;

Premium, 80 euro;

Vip, 90 euro.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Gardaland.

