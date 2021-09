Idee viaggi per il weekend: 10 borghi da vedere in Italia

Siete alla ricerca di qualche idea per concedervi una gita fuori porta nel weekend? Vi segnaliamo allora alcuni borghi italiani assolutamente da vedere. Piccoli paesini che ospitano bellissimi paesaggi, chiese antiche e storie da conoscere. Perfetti, perché non troppo grandi, per essere visitati nel giro di un paio di giorni. E’ sempre bello viaggiare nel nostro paese e spesso ignoriamo anche tutti i luoghi magici che possono essere anche molto vicini al posto in cui viviamo.

Idee di viaggio per il weekend: i 10 borghi più belli d’Italia

Ecco allora un breve elenco dei 10 borghi più belli da visitare in Italia, per un fine settimana davvero da ricordare. Alcuni regalano panorami mozzafiato, altri sono un vero e proprio concentrato di storia. Qualsiasi sia il borgo che sceglierete di visitare, non resterete insomma delusi.

1. Tra i borghi più belli Maratea

In provincia di Potenza sorge Maratea, meraviglioso paesino di nemmeno 5mila abitanti che vale la pena vedere. E’ l’unico in tutta la Basilicata ad affacciarsi sul mar Tirreno e viene chiamato proprio la perla del Tirreno. Ospita chiese e monumenti, un borgo molto affascinante che si può girare tranquillamente in un weekend. E’ anche il paese delle oltre 40 chiese e della statua del Cristo. Tante anche le attività sportive che potrete fare.

2. Recanati il paese di Giacomo Leopardi

Se siete amanti della letteratura e della storia non potrete non visitare il piccolo comune di Recanati che ospita la casa di Giacomo Leopardi. Al poeta è anche dedicata la grande Piazza in cui svetta l’antica Torre del Borgo. Possibile visitare anche la casa in cui viveva il poeta, un museo e molto altro.

3. Passignano sul Trasimeno

In Umbria sorge Passignano sul Trasimeno, borgo che sorge su uno scosceso promontorio che lo rende ancora più affascinante. Ricco di architettura rinascimentale, è uno dei 10 borghi più belli d’Italia.

4. Leonessa

Adagiato sulle pendici del monte Tilia a 969 metri sul livello del mare, sorge il piccolo borgo di Leonessa, in provincia di Rieti. Questo paesino ha una storia antica che potrete ricostruire visitando i tanti monumenti che ospita.

5. Posada

Tra le idee di viaggio per un weekend fuori porta c’è anche il bellissimo borgo di Posada, nella parte nord-orientale della Sardegna. Dal fascino medioevale, vi stupirà per la miriade di vicoli, scalette e piazzette.

6. Cividale del Friuli

Se siete amanti dei borghi del nord, ecco Cividale del Friuli che è stato eletto patrimonio dell’Unesco. Sorge sulle rive del fiume Natisone e regala paesaggi mozzafiato e edifici meravigliosi che vi lasceranno senza fiato. Da piazza del Duomo al Tempietto Longobardo, passando per il monastero di Santa Maria in Valle: la lista di posti da visitare è davvero lunghissima!

7. Bova per i più temerari

Un vero e proprio gioiellino è il borgo di Bova, in Calabria, arroccato sulle pendici dell’Aspromonte. Qui i sapori e le tradizioni si fondono con quelli ellenici essendo questo un comune dell’area grecanica. La strada che vi porterà in cima, non la dimenticherete mai.

8. Noli

Citato anche da Dante nella Divina Commedia, Noli è uno dei borghi d’Italia assolutamente da visitare per la sua lunga e interessante storia. Si trova in Liguria, nella riviera di Ponente.

9. Teggiano

In Campania sorge Teggiano, uno dei pochi borghi del salernitano che ha mantenuto intatta la sua roccaforte. Questo paese infatti conserva ancora le alte mura medievali che svolsero un ruolo di fondamentale protezione dell’attacco portato dall’allora re di Napoli, Ferdinando d’Aragona.

10. Abbadia San Salvatore

Non possiamo non menzionare Abbadia San Salvatore, la cui antica abbazia venne fondata nel 750 dal re longobardo Ratchis. Un gioiello nel cuore della Toscana.