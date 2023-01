5 posti romantici da visitare in Italia per San Valentino: le mete scelte da UNF

Abbiamo scelto per voi 5 posti romantici da visitare in Italia per San Valentino e non solo

E’ tempo di organizzare la nostra fuga romantica per San Valentino e non necessariamente per il 14 febbraio ma per un week end in cui abbiamo la possibilità di muoverci e viaggiare! Oggi abbiamo scelto per voi 5 mete romantiche in Italia, facilmente raggiungibili. Con il treno, con l’aereo in macchina e per ci più temerari anche con il traghetto. Febbraio si sa, è mese con un clima un po’ incerto, ma chi osa viene sempre premiato, per cui prenotare e non abbiate timore, andrà bene e la vostra fuga romantica per San Valentino sarà indimenticabile.

Vediamo dunque insieme le mete che abbiamo scelto per voi.

Week end romantico per San Valentino: 5 mete da visitare in Italia

Abbiamo dunque selezionato 5 città molto belle da visitare che vi lasceranno a bocca aperta.

A San Valentino scegli Venezia

Venezia: la città degli innamorati per eccellenza, Venezia offre un’atmosfera romantica unica con i suoi canali, i ponti e le gondole. Passeggiare per le strette calli e lungo il Canal Grande, fare un giro in gondola e visitare i suoi numerosi musei e gallerie d’arte sono solo alcune delle attività che potrete fare insieme per celebrare San Valentino.

Vi suggeriamo anche dei posti in cui pranzare o cenare durante il viaggio.

Antiche Carampane: questo ristorante storico è situato in una delle calli più romantiche di Venezia e offre una cucina veneta tradizionale accompagnata da una vasta selezione di vini locali. Osteria al Portego: questo ristorante elegante si trova in una posizione ideale nel cuore di Venezia e offre una cucina italiana raffinata accompagnata da una selezione di vini di qualità. Al Covo: questo ristorante situato in una delle calli più romantiche di Venezia offre una cucina italiana tradizionale accompagnata da una selezione di vini locali. Trattoria alla Rampa: questo ristorante situato in una posizione ideale vicino al Canal Grande offre una cucina veneta tradizionale accompagnata da una selezione di vini locali. Da Fiore: questo ristorante storico situato in una posizione ideale vicino al Canal Grande offre una cucina italiana raffinata accompagnata da una selezione di vini di qualità.

5 cose romantiche da fare a Venezia

Piazza San Marco: la Piazza San Marco è uno dei luoghi più famosi e romantici di Venezia, famosa per la Basilica di San Marco, il Campanile e il Palazzo Ducale. Passeggiare per la piazza durante il tramonto o la sera è un’esperienza indimenticabile. Canale Grande: il Canale Grande è il cuore di Venezia e uno dei posti più romantici della città. Fare un giro in gondola lungo il canale, ammirando i palazzi e i ponti, è un’esperienza romantica per eccellenza. Ponte di Rialto: il Ponte di Rialto è uno dei luoghi più famosi e romantici di Venezia, famoso per le sue viste panoramiche sui canali e per i suoi negozi di gioielli e souvenir. Gondola , serenata in gondola: Fare un giro in gondola accompagnato da un’esibizione di musica dal vivo è un’esperienza romantica unica. Giardini della Biennale: i Giardini della Biennale sono situati lungo il Canal Grande e offrono una vista romantica sulla città, perfetta per un picnic o una passeggiata romantica.

Tenere presente che Venezia è una città molto turistica, quindi i prezzi dei ristoranti tendono ad essere più alti rispetto ad altre città, e consigliamo di prenotare in anticipo per evitare spiacevoli sorprese.

A San Valentino scegli Amalfi

Amalfi: Amalfi è una delle località costiere più belle d’Italia, famosa per le sue spiagge, i suoi paesaggi mozzafiato e la sua cucina deliziosa. Passeggiare lungo la costa, godere della vista del mare e delle scogliere, e fare un’escursione in barca lungo la costa sono attività perfette per una fuga romantica.

Vi diamo anche qualche suggerimento su cosa fare ad Amalfi

Passeggiare lungo la costa: la costa di Amalfi è famosa per i suoi panorami mozzafiato e per la bellezza delle sue spiagge. Passeggiare lungo la costa e godere della vista del mare e delle scogliere è un’attività ideale per una giornata romantica. Visita alla Cattedrale di Sant’Andrea: la Cattedrale di Sant’Andrea è uno dei luoghi d’interesse più importanti di Amalfi, famosa per la sua architettura e per i mosaici che decorano la facciata. Escursione in barca lungo la costa: fare un’escursione in barca lungo la costa di Amalfi è un’attività perfetta per ammirare i paesaggi mozzafiato della costa e per scoprire i luoghi più nascosti e meno frequentati. Degustazione di Limoncello: la costiera Amalfitana è famosa per la produzione del Limoncello, un liquore a base di limoni tipico della zona. Fare una degustazione di Limoncello è un’attività perfetta per scoprire i sapori e i profumi della costiera. Fare shopping nei negozi di ceramiche: Amalfi è famosa per la produzione di ceramiche e per l’artigianato locale, fare shopping nei negozi di ceramiche della città è un’attività perfetta per scoprire i prodotti tipici della zona e portare a casa un ricordo del vostro viaggio.

A San Valentino scegli Firenze

Firenze: Firenze è la città dell’amore per eccellenza, famosa per la sua arte, la sua storia e i suoi panorami mozzafiato. Passeggiare per le strade medievali, ammirare la vista dalla cima della cupola del Duomo e visitare i numerosi musei e gallerie d’arte della città sono solo alcune delle attività che potrete fare insieme per celebrare San Valentino.

Cosa fare a Firenze in due giorni

Visita alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, nota anche come il Duomo di Firenze, è uno dei luoghi d’interesse più importanti della città. Ammirare la vista dalla cima della cupola è un’attività imperdibile. Visita alla Galleria degli Uffizi: la Galleria degli Uffizi è uno dei musei più importanti al mondo, famoso per la sua collezione di opere d’arte tra cui quelle di artisti del calibro di Botticelli,Leonardo da Vinci, Raffaello e molti altri. Paseggiata lungo il Ponte Vecchio: il Ponte Vecchio è uno dei luoghi più famosi e romantici di Firenze, famoso per i suoi gioiellieri e le sue viste panoramiche sul fiume Arno. Visita alla Chiesa di Santa Croce: la Chiesa di Santa Croce è uno dei luoghi di culto più importanti di Firenze, famosa per la sua architettura gotica e per le tombe di alcuni dei più grandi artisti e scrittori della città tra cui Michelangelo e Galileo Galilei. Escursione alla Basilica di San Miniato al Monte: la Basilica di San Miniato al Monte è situata in cima ad una collina, offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla città. La chiesa in sé è anche un esempio di architettura romanica e gotica.

Vi ricordiamo che è sempre meglio prenotare prima.

A San Valentino scegli Verona

Verona: la città di Romeo e Giulietta, Verona è famosa per la sua storia romantica e per la sua atmosfera unica. Passeggiare per le strade medievali, visitare la casa di Giulietta e assistere a un’opera all’Arena di Verona sono solo alcune delle attività che potrete fare insieme per celebrare San Valentino.

A Verona sulle orme di Romeo e Giulietta per i più romantici.

Casa di Giulietta: la Casa di Giulietta è una delle attrazioni più famose di Verona e si trova in un edificio medievale che si crede sia stato la residenza di Giulietta Capuleti. La casa include una statua di Giulietta, un cortile e un balcone che si crede sia quello da cui Giulietta si è affacciata per parlare con Romeo. Piazza delle Erbe: la Piazza delle Erbe è una delle piazze principali di Verona e si trova nel cuore della città vecchia. La piazza era il luogo di incontro di Romeo e Giulietta, secondo la leggenda. Chiesa di San Francesco al Corso: la Chiesa di San Francesco al Corso è una chiesa medievale situata nel cuore di Verona e si dice che sia il luogo in cui Romeo e Giulietta si sono incontrati per la prima volta. Teatro Romano: il Teatro Romano è un anfiteatro romano situato nel centro di Verona e si dice che sia stato il luogo in cui Romeo e Giulietta si sono incontrati per l’ultima volta. Museo di Castelvecchio: il Museo di Castelvecchio è un museo situato in un castello medievale che ospita alcune opere d’arte che rappresentano la storia di Romeo e Giulietta.

Tenere presente che la maggior parte di questi luoghi sono legati alla tradizione e alla leggenda, e non ci sono prove storiche concrete che confermino la loro relazione con la storia di Romeo e Giulietta, nonostante ciò, questi luoghi sono diventati dei punti di riferimento per i turisti e per gli amanti della tragedia di Shakespeare.

A San Valentino scegli Capri

Capri: l’isola di Capri è una delle località più belle e romantiche d’Italia, famosa per le sue spiagge, i suoi paesaggi mozzafiato e la sua cucina deliziosa. Passeggiare lungo la costa, godere della vista del mare e delle scogliere, e fare un’escursione in barca lungo la costa sono attività perfette per una fuga romantica.

E se scegliete Capri, cosa dovete per forza assaggiare?

Insalata caprese: l’insalata caprese è un piatto semplice ma delizioso a base di pomodorini, mozzarella e basilico fresco, tipico dell’isola di Capri e della Campania in generale. Spaghetti alle vongole: gli spaghetti alle vongole sono un piatto tradizionale della cucina di Capri, a base di spaghetti, vongole e pomodorini freschi, conditi con aglio, olio d’oliva e prezzemolo. Pesce alla griglia: il pesce alla griglia è un piatto tipico della cucina di Capri, in particolare delle varietà di pesce locali come il tonno, l’orata e la spigola. Limoncello: il Limoncello è un liquore tipico della costiera Amalfitana, a base di limoni locali e alcool, è spesso servito come digestivo dopo i pasti. Torta Caprese: la torta caprese è un dolce tipico dell’isola di Capri e della Campania, a base di cioccolato fondente, mandorle e pomodorini.

Tenere presente che la cucina di Capri è fortemente influenzata dalla cucina mediterranea, quindi è possibile trovare anche piatti a base di verdure fresche, pasta, formaggi e carni. Inoltre la cucina di Capri si basa sull’utilizzo di prodotti freschi e genuini, quindi il pesce è spesso pescato il giorno stesso e i prodotti utilizzati per la cucina sono di stagione.