Un bel viaggio è la canzone che gli Articolo 31 portano a Sanremo 2023: ecco il testo

Operazione nostalgia anni ’90 per alcuni, anni 2000 per altri. Gli Articolo 31 sono tornati e salgono sul palco di Sanremo 2023 con una canzone tutta da scoprire. Il titolo del brano degli Articolo 31 per il Festival è Un bel viaggio. Di che cosa parla questa canzone? Il viaggio indietro nel tempo inizia da alcune vecchie foto, foto che ritraggono qualcuno, che adesso è molto diverso dalle immagini in quegli scatti. Un viaggio che racconta forse tutto il percorso che J-Ax e DJ Jad hanno fatto in questi lunghi anni, partiti dalla strada, quando quella musica era eresia per molti e quando il successo sembrava un miraggio, come le buste paga raccontando. Un viaggio che ha portato loro, ma anche tanti di quella generazione, a fare i conti con la realtà: dover crescere, avere una famiglia, avere nuovi valori. Senza però mai dimenticare da dove tutto è iniziato. Un viaggio che vede anche degli amici allontanarsi nel tempo, per via delle decisioni prese, delle strade che si dividono, due amico che poi si ritrovano. E’ il viaggio di Alessandro Aleotti, J-Ax e di Vito Luca Petrini, DJ Jad ma può essere anche il viaggio di molte persone che si ritrovano in questo brano che promette di conquistare giovani e meno giovani.

Testo Un bel viaggio: gli Articolo 31 a Sanremo 2023

Articolo 31

Un bel viaggio

di A. Aleotti – L. P. Aleotti – F. Abbate – V. Perrini – A. Colangelo – W. Perrini – D. Silvestri

Ed. Abramo Allione Ed. Mus/Prestigio/Brioche Ed. Mus./

Willy L’Orbo/Alma/Heirloom/Warner Chappell Music Italiana/

Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/Red Music Edizioni Musicali – Milano

Com’eravamo belli

In queste vecchie foto,

Due martelli

Anche se non battevamo chiodo.

Io e te scappati da un quartiere velenoso,

A differenza loro abbiamo trasformato

L’eternit in oro.

Là, dove scegli o lavori per due spicci

O spacci pezzi,

Per noi era una miniera di diamanti grezzi.

Vestiti larghi, amici stretti,

Avevamo la visione anche senza farci i funghetti.

La fantasia viaggiava,

Celebrità da strada,

Ma ai nostri non bastava,

Come la busta paga,

Non volevamo una storia italiana,

Con la prima che ci sta

Che metti incinta

E ci metti su casa.

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere,

Che ansia e stress,

Però è un bel viaggio.

Poi ce l’abbiamo fatta,

All’inizio era una pacchia,

Come Frank Sinatra con la Mafia.

Ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia,

Tipo che ti senti solo a mandare avanti la baracca,

Poi darsi il cinque,

Ma senza guardarsi in faccia,

Solo perché squadra che vince non si cambia,

Ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia come un bimbo che si porta la palla,

Vaffanculo basta.

Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale.

Su come misurare vita e successo,

Che se a me va male

Godo perché a te va peggio.

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere,

Che ansia e stress,

Però è un bel viaggio.

Che viaggio…

E poi

Ci siamo odiati davvero,

Lei t’ha lasciato e ridevo,

Tua mamma è volata in cielo

E al funerale non c’ero.

Un uomo è come il vino

Il tempo lo impreziosisce,

Invece quello cattivo

Invecchiando si inacidisce.

Quindi che l’orgoglio si fotta,

Siamo stati due coglioni infatti funzioniamo in coppia.

Nella vita gli amici li scegli,

Noi siamo quelli

Che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra,

Come i fratelli.

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere,

Che ansia e stress,

Però è un bel viaggio…

C’è davvero molta curiosità per questo brano. Per la kermesse ligure , gli Articolo 31 che hanno fatto la storia dell’hip hop in Italia dagli anni Novanta si sono riuniti per scrivere una nuova pagina della loro avventura. Un bel viaggio è un brano che parla di amicizia e contiene molti riferimenti alla vicenda dei due artisti che da compagni di strada si sono ritrovati soci e poi distanti, un viaggio che li ha condotti alla vita adulta e a nuove scelte (comuni). Riusciranno gli Articolo 31 a coinvolgere anche il pubblico a casa nel loro viaggio?