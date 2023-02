Testo Il bene nel male: Madame è a Sanremo 2023

Madame canta Il bene nel male a Sanremo 2023: ecco il testo e il significato della canzone

Non possiamo evitare di dire che il nome di Madame a Sanremo 2023 si lega a tutte le polemiche legate alle vicende giudiziarie di cui è protagonista. Amadeus farà di tutto per evitare che ci si focalizzi su questa storia ma è chiaro che la cantante, andrà incontro alle polemiche e probabilmente, lo sa bene. Ha comunque deciso di essere sul palco dell’Ariston con la sua Il bene nel male ( il titolo originario della canzone doveva essere un altro ma si è scelto di evitare una parolaccia molto forte, per evitare di turbare il pubblico). Il bene nel male è una canzone che racconta la storia di una prostituta, il titolo del brano infatti avrebbe dovuto essere “putta**” ma si è preferito evitare. La donna, che viene raccontata nella canzone di Madame, incontra dopo diverso tempo un suo vecchio cliente, un uomo del quale si era invaghita. Quando lo rivede, ripensa a quello che c’era stato tra loro. La canzone invita quindi a riflettere su quanto bene ci si faccia ma anche quanto male si ci faccia nei rapporti. Il bene nel male, scritta da Madame, è una canzone nata in meno di un’ora, lo ha rivelato la cantante nelle sue ultime interviste. “Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita” dice un verso della canzone di Madame, che racconta di un rapporto non “standard”.

Il bene nel male: testo Madame

di Madame – N. Biasin – I. Sinigaglia – Madame

Ed. Sugarmusic/Miriolinga – Milano – Creazzo (VI)

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto tanto tanto tanto tempo

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bebe di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

È sempre del bene, nel male

Amore

Riuscirà Madame, con la sua musica, a spostare l’attenzione su questo brano, evitando che si parli di lei sul palco di Sanremo, solo per tutta la vicenda legata al vaccino, al falso green pass e a tutto quello che è successo negli ultimi due mesi? Vedremo.