Tutta l’emozione di Alessandra Mastronardi per il film su Carla Fracci: “Avremmo dovuto celebrare la vita”

Andrà in onda domenica sera un film che racconta la storia di Carla Fracci, un biopic che vedrà protagonista assoluta Alessandra Mastronardi, che vestirà il tutù e le scarpine della grandissima stella italiana! Si accenderà di nuovo la luce di una delle più grandi ètoile mai esistite, una delle più grandi ballerine di danza classica che si potrà ricordare nella storia di questa disciplina. Ed è grande l’emozione di Alessandra Mastronardi mentre dallo studio de La vita in diretta prova a spiegare come ha vissuto questo ultimo anno. C’è un grande rammarico: quello che doveva essere un film per celebrare la vita, la storia di una donna, di un talento, di una meraviglia come Carla Fracci, si è trasformato poi tragicamente in un omaggio, dopo la morte della danzatrice. C’è una cosa che riempie il cuore di tristezza di Alessandra Mastronardi: il fatto che Carla Fracci non abbia fatto in tempo a vedere il film finito. La famiglia di Carla però è lieta che a darle il volto sia stata proprio Alessandra, che ne incarna la grazia, la bellezza e il talento. Ed è anche per questo che l’attrice sente una grandissima responsabilità addosso. Spera davvero che il grande lavoro fatto in Carla, il film che vedremo su Rai 1 domenica, possa arrivare al pubblico, per provare anche a raccontare qualcosa che di Carla Fracci non si conosce.

Alessandra Mastronardi è Carla Fracci

Emozionatissima, nella puntata di ieri de La vita in diretta, si è anche commossa Alessandra, rivedendo le immagini scattate sul palco de La Scala, quando per la prima volta ha incontrato pubblicamente la Fracci. Si erano viste in precedenza su Zoom e si erano conosciute virtualmente. E’ stato poi bellissimo incontrarla dal vivo per ricevere anche dei consigli. Un incontro unico e speciale che l’attrice porterà per sempre nel suo cuore, con la speranza davvero, di riuscire a essere degna di un ruolo così importante.

Non vediamo l’ora di vederla su Rai 1 domenica sera! Siamo sicuri che Alessandra Mastronardi non deluderà le aspettative di nessuno, nonostante prima del film, non sapesse neppure indossare un paio di scarpette!

