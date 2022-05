Clementino positivo al Covid: “Non me lo meritavo”

Per Clementino anche il modo di comunicare che è risultato positivo al Covid è originale o più che altro spontaneo. Tra tutti i periodi in cui poteva accadere il contagio questo per Clementino è il peggiore e lo dice schietto: “Non me lo meritavo”. Non solo deve saltare la puntata di questa sera di Made in Sud ma è anche costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella. E’ la sua settimana più importante, per questo commenta che non se lo meritava e senza volerlo fa sorridere tutti. Sta bene, è questo ciò che conta ma il suo pensiero, le sue emozioni, sono chiare. Con un Instagram Story Clementino ha annullato tutti i suoi programmi iniziando da stasera.

Chi sostituirà Clementino a Made in Sud?

Lorella Boccia non sarà sola alla conduzione di Made in Sud ma sarà affiancata da Maurizio Casagrande, già ospite fisso delle precedenti puntate. Il rapper è ovviamente dispiaciuto, è un momento molto importante per la sua carriera ma a causa del covid è costretto a fermarsi, a saltare almeno una puntata del programma di Rai 2, a rimandare gli incontri con i suoi fan nella settimana di uscita del suo nuovo disco.

“Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto. E proprio la settimana di uscita del disco. Sono positivo al Covid (con picco massimo). Non me lo meritavo, punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante e mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e anche tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso”.

Tutto rimandato, anche se Made in Sud andrà in onda e oggi alle 14 anticipa che sarà fuori una bomba. Anche se Clementino è fermo tutto prosegue, il resto è solo rimandato.