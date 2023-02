Elodie e l’aneddoto che stupisce i fan: la lite in aeroporto e l’arrivo della polizia

Il racconto di Elodie nel suo documentario: quella volta in cui ha litigato in aeroporto... E l'intervento della polizia

E’ uscito su Prime Video il documentario di Elodie dal titolo Sento Ancora La Vertigine, un documentario in tre puntate che ripercorre le tappe della sua carriera. In queste ore, sui social, anche dopo la pubblicazione di un “assaggio” sulla pagina instagram della cantante, sta spopolando il video in cui Elodie racconta un aneddoto parecchio singolare. Che cosa è successo? Elodie ha litigato con un ragazzo all’aeroporto; racconta di una discussione accesa, con l’intervento delle forze dell’ordine. Ma che cosa è successo? Lo spiega la cantante raccontando che era tranquilla per conto suo in aeroporto quando ha sentito questo ragazzo parlare al telefono. Il giovane malcapitato, ha pensato che quella che aveva di fronte era una ragazza somigliante a Elodie, non pensava fosse lei. Per cui la scena è stata ancora più surreale…

Il racconto di Elodie sulla lite in aeroporto

Elodie racconta quindi quanto è successo, con una faccia che davvero vale più di mille parole. Ai suoi amici e ai suoi familiari spiega: “Non hai capito che ho fatto: sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E all’improvviso sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. ” Come detto da Elodie questa persona appunto, non aveva capito che fosse davvero lei. Per cui il giovane si è lanciato in ipotesi particolari e suggestioni: “Poi lo sento ancora aggiungere ‘Sta sotto effetto di qualcosa’. Ho perso le staffe, sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. ” Elodie che sbarra gli occhi più volte in questo racconto, ha anche aggiunto: “Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La Polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita!“.

I tre episodi, prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano, sono stati diretti da Nicola Sorcinelli e sono disponibili in streaming su Prime Video. Per chi volesse conoscere questo e altri aneddoti: appuntamento su Prime Video con Sento ancora la vertigine.